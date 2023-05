Meteor Lakesta oli esillä jo tiedossa ollut 6P+8E-ytimen konfiguraatio, jonka SoC-siruun piilotettu VPU tunnistuu Windowsissa Movidius NPU-kiihdyttimenä.

Intelin Meteor Lake vaikuttaa olevan tämän tästä otsikoissa eri huhujen ja vuotojen vuoksi. Tällä kertaa asialla on kuitenkin Intel itse vasta käynnistyneillä Computex-messuilla.

Kuten tiedetään, Meteor Lake -prosessorit rakentuvat neljästä Foveros-paketoidusta sirusta tai Intelin termeillä tileistä: CPU, GPU, SoC ja IOE. CPU-siru sisältää prosessoriytimet välimuisteineen, GPU-siru Arc-johdannaisen integroidun grafiikkaohjaimen, IOE-sirusta löytyy I/O-väyliä ja tänään suurennuslasin alla oleva SoC-siru ns. uncoren eli kaiken muun – mukaan lukien uuden VPU-yksikön. VPU on aiemmin

Toisin kuin aiempien Core-prosessoreiden GNA-tekoälykiihdytin, Meteor Laken VPU perustuu Movidiuksen 3. sukupolven Vision Processing Unit -yksikköön. 3. sukupolven VPU:t ovat käytössä Intelin Myriad X VPU:ssa, mutta tällä hetkellä ei ole tiedossa menevätkö niiden ominaisuudet täysin yksiin. Myös GNA-yksikkö on edelleen mukana, mutta se on CPU-sirun puolella.

Intel on varmistanut, että VPU-yksikkö tulee olemaan käytössä kaikissa Meteor Lake -prosessoreissa, eikä se aio erotella sitä markkinasegmenttien mukaan. Päätös auttaa omalta osaltaan kehittäjiä ottamaan VPU:n käyttöön, eikä Microsoftin vahvasta tuesta sille ole ainakaan haittaa.

Computex-messuilla on ollut esillä myös Meteor Lake -kannettavan prototyyppi, mutta valitettavasti se ei kerro vielä montaakaan asiaa itse prosessorista. Engineering Sample -prosessoreille tuttuun tapaan Genuine Intel® 0000:na tunnistuvassa Meteor Lakessa on 16 ydintä, jotka suorittavat 22 samanaikaista säiettä, eli käytössä on jo tiedossa ollut 6P+8E-konfiguraatio. ES-prosessori toimii 3,1 GHz:n perus-kellotaajuudella, mutta Boost-kelloista ei ole tietoa. Sillä on yhteensä käytössään 1,6 Mt L1-välimuistia, 18 Mt L2-välimuistia ja 24 Mt L3-välimuistia. Prosessorin VPU-yksikkö tunnistuu erikseen Tehtävienhallinnassa NPU-kiihdyttimenä Movidius VPU -nimellä.

Käytännön esimerkkinä VPU:n käyttökohteista Intel kertoo esimerkiksi videokonferenssit. VPU:n kerrotaan olevan selvästi GPU:ta tehokkaampi ja siten mahdollistavan kehittyneempiä efektejä, kuten toimiva taustan sumennus, vaikka tehonkulutus jää murto-osaan.

