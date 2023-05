MasterHUBiin on tarjolla kahdeksan eri moduulia, jotka napsahtavat paikoilleen magneeteilla ja yhdistyvät pogo-pinneillä.

Cooler Master on esitellyt Computex 2023 -messuilla yhtiön näkemystä makropadeista, hallintapaneeleista tai miksereistä. Tarkempi määrittely on hankalaa, sillä MasterHUB lähestyy asiaa modulaarisesta näkökulmasta.

Cooler Master MasterHUB rakentuu 6 x 4 tuumaisesta eli noin 15 x 10 senttisestä Flexbase-taustalevystä, johon modulaariset osat napsahtavat kiinni magneeteilla ja yhdistyvät pogo-pinneillä. Itse Flexbase on yhteydessä tietokoneeseen USB-C:llä, mutta vaatii ilmeisesti Thunderbolt-tuen.

Tällä hetkellä Cooler Masterilla on koossa kahdeksan erilaista moduulia. Näyttömoduuleita on kolmea eri kokoa, joista suurin on 8-tuumainen kosketusnäyttö, keskimmäinen 5” ja pienimmän koosta ei päästy täyteen varmuuteen, koska sen viereisen infolapun mukaan myös se olisi 5”, vaikka on silmin nähden edeltävää pienempi. Oikeastaan mukana on neljäs ja viideskin näyttömoduuli, mutta Dial Encoderissa näyttö on integroitu pyöriteltävän säätimen keskelle ja 15-Key Display -moduulissa jokaiseen 15 näytöstä. Dial-moduulissa on kolme pienempää pyöriteltävää säädintä, Scrolling Wheelissä kaksi vierekkäistä rullaa ja Slider-moduulissa viisi rinnakkaista liukusäädintä.

