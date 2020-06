Intelin Xe-arkkitehtuuri päätyy kuluttajien käsiin ensimmäisenä kesän aikana julkistettavien Tiger Lake -mobiiliprosessoreiden mukana. Tulevat 11. sukupolven Core -prosessorit ovat olleet osallisena jo lukuisissa eri testivuodoissa, mutta tällä kertaa maistiaisen suorituskyvystä tarjoilee Intel itse.

PC Perspective -sivuston perustajana monelle tuttu Ryan Shrout siirtyi Intelin leipiin vuonna 2018. Chief Performance Strategist -titteliä kantava Shrout twiittasi eilen kuvan julkaisemattomasta Tiger Lake -prototyyppikannettavasta ja lupaili näyttää siitä jotain todella hienoa, jos vain saisi luvan ylemmältä taholta. Client Computing Groupin pomo Gregory Bryant eväsi luvan kaiken paljastamiselle, mutta ilmeisesti lupa yhteen videopätkään irtosi.

Perks of the job! Took a prototype Tiger Lake system for a spin on Battlefield V to stretch its legs. Impressive thin and light gaming perf with Xe graphics! Early drivers/sw, but it’s the first time I’ve seen this game run like this on integrated gfx. More later this year! pic.twitter.com/f1Qlz2jMyB

— Ryan Shrout (@ryanshrout) June 17, 2020