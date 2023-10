Intel julkaisi 14. sukupolven Core -prosessorit

Tänään myyntiin saapuvat Raptor Lake Refresh -prosessorit eivät juuri yllätyksiä tarjoa, koska sirut ovat tuttuja jo viime sukupolvesta. Core i7 -malleille on saatu kuitenkin neljä E-ydintä lisää.

Intel on julkaissut tänään sen kummemmitta fanfaareitta uudet 14. sukupolven Core -prosessorit työpöytätietokoneisiin. Raptor Lake Refresh -koodinimellä tunnetut prosessorit ovat nimensä mukaisesti vain päivitysversioita 13. sukupolven Raptor Lake -prosessoreista.

14. sukupolven Core -mallistosto ei tarjoa suuria muutoksia edeltäjiinsä. Itse piisirut ovat samoja vanhoja tuttuja ja Core i9-14900K- ja i9-14900KF -malleissa on täydet 8 P- ja 16 E-ydintä, jotka voivat suorittaa samanaikaisesti yhteensä 32 säiettä. Perus- ja Boost-kellotaajuuksia on saatu viilattua pari sataa MHz, eli P-ydinten perus- ja Boost-kellotaajuudet ovat nyt 3,2 ja 6 GHz ja E-ydinten 2,4 ja 4,4 GHz.

Ainut selvästi edeltäjästään eroavat ovat Core i7-14700K ja i7-14700KF, jotka ovat saaneet neljä E-ydintä lisää viime sukupolveen verrattuna. Prosessoreilla on nyt käytössään siis 8 P-ydintä ja 12 E-ydintä, mikä tarkoittaa yhteensä 28 säiettä. P-ydinten perus- ja Boost-kellotaajuudet ovat 3,4 ja 5,6 GHz, kun E-ytimet kellottavat tauluun 2,5 ja 4,3 GHz.

Siinä missä Core i9:iin oltiin saatu viilattua hertsejä ylös ja i7:aan jopa lisäytimiä, on i5-14600K ja i5-14600KF lähes identtisiä edeltäjiinsä nähden; Ainut ero on 100 MHz korkeampi E-ytimen Boost-kellotaajuus. i5-malleissa on siis käytössä 6 P-ydintä ja 8 E-ydintä eli yhteensä 20 säiettä. P-ydinten perus- ja Boost-kellotaajuudet ovat 3,5 ja 5,3 GHz, kun E-ytimillä ne ovat nyt 2,6 ja 4 GHz. Löydät prosessoreiden oleellisimmat tekniset ominaisuudet alla olevasta diasta.

Vaikka itse prosessoreiden uudistukset ovat maltillisia, on mukaan saatu ohjelmistopuolelta vähän lisätukea. Uusi Intel Application Optimization on yhtiön Dynamic Tuning Technologyn uusi ominaisuus, joka pyrkii parantamaan reaaliajassa järjestelmän resurssien saatavuutta pelien käyttöön. Yhtiön mukaan ominaisuus parantaa suorituskykyä parhaimmillaan 13 % Rainbow Six: Siegessä ja 16 % Metro Exoduksessa.

Toinen ohjelmistouudistus on päivitys Intel Extreme Tuning Utilityyn. Core i9-14900K- ja i9-14900KF-malleille saatavilla oleva ennakkoversio päivityksestä hyödyntää Intelin kehittämää tekoälymallia yksilöllisten optimoitujen ylikellotusasetusten löytämiseksi. XTU tarjoaa käyttäjälle helpon käyttöliittymän, jolla takuun vievän ylikellotuksen luvataan onnistuvan myös ilman mitään kokemusta ylikellottamisesta.

Pelisuorituskyvyn osalta prosessori on yhtiön mukaan maailman nopein, peitoten keskimäärin AMD:n Ryzen 9 7950X3D:n yhtiön omissa testeissä. Mukana oleva testipatteristo sisältää runsaasti pelejä ja mukana on myös sellaisia, jossa Intelin uutuus jää tappiolle. Myös Ryzen 7 7800X3D jää taakse suppeammassa pelitestissä useammin kuin on edellä. Myös 99. persentiilin FPS:n luvataan olevan keskimäärin kilpailijoita parempaa. Hyötysovellustesteissäkin Intel kertoo Core i9-14900K:n olevan markkinoiden nopein, mutta verrokkina oli tällä kertaa Ryzen 9 7950 eikä 7950X3D. Myös Core i7-14700K peittoaa Ryzen 9 7950X:n samoissa testeissä useammin, kuin jää jälkeen.

Intelin 14. sukupolven Core -prosessorit tulevat löytymään kauppojen hyllyiltä tänään ja ne sopivat samoille Intelin 600- ja 700-sarjojen emolevyille, kuin 12. ja 13. sukupolvienkin prosessorit. Prosessoreiden suositushinnat ovat identtiset 13. sukupolven vastineiden kanssa.

Lähde: Intel