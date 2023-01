Uusi Xeon Max on maailman ensimmäinen HBM-muisteilla varustettu x86-prosessori

Valmistusprosessit eivät ole ainut asia, missä Intel on viime vuosina kompuroinut. Sapphire Rapids -arkkitehtuuriin perustuvia prosessoreita on odotettu markkinoille jo useampana vuotena tuloksetta ja innokkaimmat luulivat viime marraskuisen julkistuksen myötä odottelun päättyneen, mutta vain Intel Data Center GPU Max Series -laskentapiirit julkaistiin virallisesti silloin. Nyt odotus on päättynyt lopulta myös prosessoripuolella.

Sapphire Rapids tulee saataville kahdessa formaatissa: 4. sukupolven Xeon Scalable ja Xeon CPU Max Series. 4. sukupolven Xeon Scalablet ovat 8-60-ytimisiä perinteisillä muistiratkaisuilla varustettuja prosessoreita, kun Xeon CPU Max Seriesissä on käytössä 32-56 ydintä ja 64 Gt HBM2e-muistia DDR5-muistien tukena. Uutta mallistoa ei voi haukkua ainakaan liian helpposelkoiseksi; Uudet Xeonit on jaettu ensin viiteen tai kuuteen perheeseen (Max, Platinum, Gold 6000, Gold 5000, Silver ja Bronze), joiden alla on kymmenen eri kategoriaa (Performance, Mainline, Liquid Cooled, Single Socket, Long-Life Use (IOT), IMDB/Analytics/Virtualization, 5G/Networking, Cloud, Storage & Hyperconverged Infrastructure ja HPC), yhteensä kaksitoista erilaista lisämerkintää prosessorin mallinumeron perässä (+, Y, Y+, Q, U, T, H, N, V, P, M, S) ja eri prosessorimalleja on jopa 52. Löydät koko kattauksen yllä olevasta diasta.

Prosessorit käyttävät joko Sapphire Rapids XCC- tai MCC-ydintä. XCC on neljästä 15-ytimisestä EMIB-silloin yhdistetyistä prosessorisirusta rakentuva kokonaisuus, kun MCC on yksi monoliittinen piiri maksimissaan 34-ytiminen siru. XCC:ssä kultakin sirulta löytyy kaksi DDR5-muistiohjainta ja joukko kiihdyttimiä tai Xeon Maxin versiossa vähemmän kiihdyttimiä ja linkit HBM-muistipinolle. MCC:ssä on yhdellä piirillä samat kahdeksan DDR5-muistiohjainta, kuin XCC:n siruissa yhteensä, mutta kiihdyttimiä on vähemmän eikä prosessorissa ole tukea HBM-muisteille.

Oma lukunsa ovat myös mukana tulevat erilliset kiihdyttimet. XCC:tä käyttävissä Xeon Scalableissa on käytössä Quick Assist- (QAT), Dynamic Load Balancer- (DLB)-, In-memory Analytics Accelerator- (IAA) ja Data Streaming Accelerator (DSA) -kiihdyttimet, joista kukin tukee neljää yhtäaikaista laitetta. Xeon Max -puolella mukana on vain neljää laitetta tukeva Data Streaming Accelerator. MCC-siruja hyödyntävissä Xeon Scalableissa on samat kiihdyttimet kuin XCC:ssä, mutta QAT ja DLB tukevat kumpikin kahta ja DSA sekä IAA vain yhtä laitetta kukin. Eri prosessorimalleissa voi olla kytketty osa kiihdyttimistä pois päältä. Ulkoisia laitteita, kuten lisäkiihdyttimiä, voi kytkeä kaikista löytyvään 80 PCIe 5.0 -linjaan, mutta Compute Express Link 1.1 (CXL) -laitteita voi olla kytkettynä enimmillään neljä.

Syvemmin uusista palvelinprosessoreista kiinnostuneille suosittelemme lämpimästi Serve the Homen kattavaa artikkelia testeineen.

Lähde: Intel