Yhtiön mukaan uudet prosessorit tarjoavat jopa 42 % kilpailijaa parempaa suorituskykyä samalla kulutuksella ja parhaimmillaan kaksinkertaista suorituskykyä per watti.

Intel näyttäisi vihdoin selättäneen ainakin suurimmat ongelmansa ja yhtiön pörssikurssikin on noussut maaliskuun lopulta yli kaksinkertaiseksi. Computex 2026 -messutykityksensä yhtiö aloitti jo viikonlopun puolella haastamalla AMD:n Ryzen Z -sarjan prosessorit käsikonsoliluokassa.

Intel Arc G -sarja on sen uusi käsikonsoliluokan tietokoneisiin tarkoitettu prosessori. Alaa heikommin tunteva voisi luulla sarjan alkavan loogisesti G1-malleilla, mutta sen sijasta ensimmäisenä myyntiin tulevat Arc G3 -prosessorit. Oletettavasti numero kolme on johdettu prosessorissa käytetyn Panther Lake -arkkitehtuurin muista malleista, jotka kuuluvat Core Ultra 3 -sarjaan, tai sitten siitä, että yhtiö laskee kyseessä olevan sen kolmas käsikonsoliluokan prosessori Meteor Lake -arkkitehtuurin Core Ultran Arc-grafiikkaohjaimella varustetun version ja Lunar Lake -arkkitehtuurin Core Ultra 200V -sarjan jälkeen.

Intel Arc G3 -sarjaan kuuluu kaksi mallia: perusmalli ja Extreme. Kummassakin on käytössä kaksi Cougar Cove -arkkitehtuurin P-ydintä, kahdeksan Darkmont-arkkitehtuurin E-ydintä ja neljä saman arkkitehtuurin LP-E-ydintä. Prosessorisirulla on lisäksi NPU 5 -tekoälykiihdytin, Xe Mediayksikkö ja -näyttöohjain sekä yhteensä 12 Mt välimuistia ja LPDDR5X-8533-muistiohjain. Siru valmistetaan Intel 18A -valmistusprosessilla.

Foveros-paketoidussa prosessorissa on prosessorisirun rinnalla grafiikkasiru maksimissaan 12 Xe3-ytimellä ja 96 XMX-kiihdyttimellä sekä 16 Mt:n omalla välimuistilla. G3-perusmallissa on aktiivisena 10 Xe-ydintä ja 80 XMX-kiihdytintä ja Extreme-mallissa tietenkin kaikki yksiköt. I/O-sirulta löytyy puolestaan kahdeksan PCIe Gen 4- ja neljä PCIe Gen 5 -väylää, kaksi Thunderbolt 4 -liitäntää ja tuki Wi-Fi 7:lle sekä Bluetooth 6.0:lle. Sekä grafiikkasiru että I/O-siru valmistetaan TSMC:n valmistusprosesseilla.

Intel vertaa uutta Arc G3 Extreme -prosessoria sekä omaan Lunar Lakeensa että AMD:n Ryzen AI Z2 Extremeen käyttäen varsin laajaa pelikirjoa 1080p-resoluutiolla ja mahdollisuuksien mukaan skaalaus käytössä. Yhtiön omien testien mukaan uutuus voittaa 35 watin kulutuksella 30 wattia kuluttavan Core Ultra 7 258V:n keskimäärin 44 % erolla. Kun kumpikin on rajoitettu 17 wattiin kutistuu ero Arc G3 Extremen eduksi 24 prosenttiin.

Arc G3 Extremellä varustettu MSI Claw 8 EX AI+ peittoaa puolestaan Intelin testeissä Asuksen Ryzen AI Z2 Extremellä varustetun ROG Xbox Ally X:n keskimäärin 42 %:n erolla, kun kummallakin on käytössä 35 watin tehobudjetti. Intelin mukaan vaikka Arc G3 Extreme rajoitettaisiin 17 wattiin, se tarjoaisi keskimäärin vastaavaa suorituskykyä Ryzenin kanssa.

Intel rummuttaa luonnollisesti myös XeSS:n ja sen uuden Multi-Frame Generation -ominaisuuden nimeen. Cyberpunk 2077:ssa 1080p-resoluutiolla High-asetuksin AMD:n Ryzen AI Z2 Extreme saa yhtiön mukaan 52 FPS FSR päällä, kun Arc G3 Extreme nettoaa 73 FPS XeSS päällä. Kun mukaan otetaan kummankin teknologian Frame Generation, paranee AMD:n suorituskyky Intelin testeissä 89 ja Arcin 121 FPS:ään. Multi-Frame Generation nostaa Intelin suorituskyvyn lopulta vielä 199 FPS:ään.

Intelin Intelligent Bias Control v3.5 -teknologia ohjaa uuden prosessorin virrankulutusta ja muuta toimintaa. Yhtiön mukaan se tasoittaa virransyöttöä ja sen myötä kunkin osan virtabudjettia selvästi, mikä näkyy myös tasaisempana ruudunpäivityksenä peleissä. Intelin testien mukaan IBC parantaa pelien suorituskykyä keskimäärin 13 %, kun prosessorin kulutus on rajoitettu 12 wattiin. Kun sekä MSI:n uusi Claw että Xbox Ally X rajoitetaan samaiseen 12 wattiin, peittoaa Arc Ryzenin Intelin testeissä 37 %:n erolla.

Virransäästöä varten Intel tarjoaa Endurance Gaming -nimen alla mm. 30, 40 ja 60 FPS:n kiinteät rajat, mikä parantaa luonnollisesti akkukestoa rajoittamattomaan FPS:ään verrattuna. Käyttämällä Endurance Gaming -tilaa prosessori kuluttaa Team Fortress 2:ssa vaivaiset neljä wattia tehoa, kun ilman sitä kulutus olisi jopa 22 wattia. MSI Claw 8 EX AI+ Arc G3 Extremellä tarjoaa Intelin testeissä Forza Horizon 6:ssa 2 tuntia ja 47 minuuttia peliaikaa, GTA V:ssä 2 h 31 min ja Team Fortress 2:ssa 3 h 37 min. Endurance Gaming päällä luvut ovat jopa 5 h 51 min, 5 h 55 min ja 11 h 45 min.

Lähde: Intelin lehdistömateriaalit