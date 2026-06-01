Tiedotteen mukaan RTX Spark tulee viemään Windowsin agenttitekoälyn aikakauteen, jossa käyttäjä käskee ja kone tekee.

RTX Sparkin ohella NVIDIA ilmoitti myös lyöttäytyneensä yhteen Microsoftin kanssa keksiäkseen Windows-tietokoneet uudelleen. Yhtiö kertoo Windowsin siirtyvän henkilökohtaisen tekoälyn aikakauteen yhtiön uuden prosessorin voimin.

NVIDIAn mukaan RTX Spark tulee sykkimään maailman ensimmäisten henkilökohtaisiin tekoälyagentteihin perustuvien Windows-tietokoneiden sisällä. Tietosuojasta pidetään huolta paikallisesti NVIDIA OpenShell -ympäristössä toimivien agenttien ja Windowsin uusien tietoturvaopminaisuuksien voimin.

Agenteille riittää RTX Sparkissa parhaimmillaan jopa petaFLOPSin edestä laskentavoimaa FP4-tarkkuudella. Suosituista agenttitekoälyistä ainakin OpenClaw ja Hermes Agent ovat jo ilmoittaneet tuovansa sovellustensa seuraaviin versioihin tuen OpenShell-ympäristölle ja Windowsin uusille ominaisuuksille.

NVIDIA on tehnyt yhteistyötä myös muiden sovellusvalmistajien kanssa ja esimerkiksi Adoben suosituista Photoshop- ja Premiere Pro -sovelluksista on tulossa omat agenttivalmiit versionsa RTX Sparkille. Microsoft puolestaan on kertonut monilla sovelluksilla olevan jo valmiiksi natiivi tuki Arm-arkkitehtuurille Windowsilla eikä pelaajiakaan ole unohdettu: Epicin Easy Anti-Cheat ja BattlEye saivat tänään natiivin tuen Armille, jonka lisäksi League of Legendsin, Valorantin ja PUBG: Battlegroundsin on luvattu saavan lähiaikoina tuen alustalle.

Lähteet: NVIDIA, Microsoft