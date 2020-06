Intelin uudet prosessorit ovat poikkeuksellisesti 5-ytimisiä ja niissä on käytössä yksi järeä Sunny Cove -ydin ja neljä kevyttä Tremont-ydintä.

Intelin järeisiin Sunny cove- ja keveisiin Tremont-ytimiin perustuva Lakefield on nähty monessa vuodossa sekä vielä julkaisemattomien laitteiden esittelyissä, mutta virallisesti sitä ei oltu ehditty julkaisemaan. Nyt Intel on julkaissut Lakefield-koodinimelliset prosessorit virallisesti.

Intelin Lakefield-koodinimelliset prosessorit tunnetaan jatkossa virallisesti nimellä Intel Core -prosessoreina Intel Hybrid Technology -tuella. Hybrid Technology viitaa luonnollisesti järeiden ja keveiden ydinten yhdistämiseen puhelinpuolelta tutun ”big.LITTLE”-periaatteen mukaisesti. Intelin mukaan prosessorit mahdollistavat täyden Windows 10 -tuen 56 % pienemmässä paketissa ja 47 % pienemmällä emolevyllä, kuin perinteiset ratkaisut. Prosessorin paketoinnissa hyödynnetään yhtiön Foveros-paketointiteknologiaa ja se onkin kooltaan vain 12 x 12 x 1 millimetriä ja sisältää prosessorin lisäksi myös POP-paketoidun muistin. Prosessorit valmistetaan Intelin 10 nanometrin valmistusprosessilla.

Lakefield-prosessorit tulevat tässä vaiheessa saatavilla kahtena mallina:Core i3-L13G4 ja i5-L16G7. Kumpikin prosessoreista on viisiytimisiä eikä niiden ytimet tue Hyper-threading-SMT-teknologiaa. Core i3 -mallin peruskellotaajuus on 800 MHz, yhden ytimen maksimi Boost-kellotaajuus 2.8 GHz ja kaikkien ydinten Boost-kellotaajuus 1,3 GHz. Core i5 -mallissa peruskellotaajuus on nostettu 1,4 GHz:iin, yhden ytimen Boost 3,0 GHz:iin ja kaikkien ydinten Boost 1,8 GHz:iin. Ydinten tukena on 4 megatavua L3-välimuistia.

Prosessoreissa on käytössä Intelin Gen 11 -grafiikkaohjain. Core i3:ssa on käytössä 48 ja i5:ssä 64 Execution Unit -yksikköä. Grafiikkaohjaimen maksimikellotaajuus on kummankin mallin kohdalla 500 MHz. Kuten jo aiemmin mainittiin, LPDDR4X-4266-muisti on integroitu prosessorin kanssa samaan POP-paketointiin ja sitä on saatavilla enimmillään 8 Gt. Koko kokonaisuuden TDP-arvo on 7 wattia.

Intelin Lakefield-koodinimelliset Core-prosessorit tulevat ensimmäisenä saataville taittuvanäyttöisessä Lenovon X1 Fold -taulutietokoneessa sekä Samsungin Galaxy Book S -kannettavassa.

