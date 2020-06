Kyseessä on ensimmäinen Android 11:n yhteensä kolmesta beetaversiosta.

Google on julkaissut tänään ensimmäisen beetaversion tulevasta Android 11 -käyttöjärjestelmästään. Beetaversio on asennettavissa Googlen omiin Pixel 2, 3, 3a ja 4 -älypuhelimiin. Googlen ensimmäinen vuonna 2016 julkaistu Pixel on siis pudotettu listalta viimein pois, vaikka se vielä 10-version beetaan mukaan pääsikin virallisesti päättyneestä tuesta huolimatta.

Tuoreen Android 11:n beetaversion voi ladata Pixel-puhelimiin joko manuaalisesti Googlen sivuilta tai vaihtoehtoisesti kirjaamalla laitteen mukaan Android Beta Program -ohjelmaan. Ennen käyttöjärjestelmän lataamista kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että Android 11 Beta on vielä aikainen testi- ja kehityskäyttöön suunnattu versio eikä sitä ole tarkoitettu päivittäiseen käyttöön.

Android 11:sta on tulossa kaiken kaikkiaan kolme esiversiota, joista viimeinen elokuussa saapuva Beta 3 on niin sanottu release candidate versio, joka sisältää jo julkaisuversion kanssa yhteensopivat sovellukset ja rajapinnat. Lopullisen version julkaisu on suunniteltu tuttuun tapaan kolmannelle vuosineljännekselle, eli syyskuun loppuun mennessä.

Android 11 Beta 1:n uudistukset keskittyvät kolmeen pääteemaan: ihmiset, ohjaus ja yksityisyys. Käytännössä tämä tarkoittaa keskustelusovellusten hallintaan, puhelimeen liitettyjen laitteiden ja puhelimen median ohjaamiseen sekä yksityisyyden hallintaan liittyviä uudistuksia.

Ilmoitusvalikkoon on lisätty oma pikaviestimiä varten tehty keskusteluosio, minkä lisäksi keskustelusovellukset voivat käyttää muiden ikkunoiden päälle avautuvaa kelluvaa Bubbles-näkymää. Android 11 muuttaa myös mediahallinnan painikkeita tehden käytettävän äänen- tai videontoistolaitteen vaihdosta (puhelin, kuulokkeet, televisio yms.) entistä helpompaa. Lisäksi Googlen rajapintaa käyttävien älylaitteiden hallinnalle on lisätty uusi pikavalikko virtapainikkeen taakse.

Yksityisyyden hallinnan parannuksia ovat sovellusten lupien myöntämisen mahdollisuus vain yksittäisille kerroille jatkuvan luvan sijaan ja automaattinen lupien resetointi, jos käyttäjä ei käytä sovellusta pitkään aikaan.

Enemmän peruskuluttajalle näkymättömiä uudistuksia on muun muassa entistä laajempi Androidin osa-alueiden irrottaminen erilleen päivitettäviksi, mikä mahdollistaa puhelimen ydintoimintojen päivittämisen myös Google Playn kautta jaettujen päivitysten avulla suurempien käyttöjärjestelmäpäivitysten sijaan. Lisäksi Android 11:n mukana on tulossa useita päivityksiä, joiden tavoitteena on helpottaa kehittäjien työtä – muun muassa uudistettu käyttöliittymä kehittäjäasetuksille.

