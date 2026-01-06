Core Ultra 3 -sarjan prosessoreissa on mallista riippuen 6-16 prosessoriydintä ja 4-12 Xe3-ytimen GPU, joiden avulla se lupaa jopa yli 75 % parempaa pelisuorituskykyä edeltävään sukupolveen nähden.

Intel on pitänyt CES 2026 -messuilla oman keynote-esityksensä viime yönä Suomen aikaa. Keynote-esityksessä julkaistiin odotetusti yhtiön uudet Panther Lake -koodinimelliset Core Ultra Series 3 -prosessorit.

Intel Core Ultra Series 3 -prosessorit on suunniteltu ensisijaisesti käytettäviksi kannettavissa tietokoneissa. Ne perustuvat uusiin Cougar Cove -P-ytimiin, Darkmont-E-ytimiin, NPU 5 -tekoälykiihdyttimeen ja Xe-3-grafiikkaytimiin. Voit tutustua arkkitehtuuriin tarkemmin aiemmassa uutisessamme viime syksyltä.

Uudet Core Ultra -prosessorit hyödyntävät Foveros-paketointia ja sitä varten on valmisteltu yhteensä kuusi sirua eri tarpeiden täyttämiseksi. Compute-siruja on tarjolla 8 ja 16 prosessoriytimellä, GPU-siruja 4 ja 12 Xe3-ytimellä ja Platform Controller -siruja 12 ja 20 PCIe-linjalla.

Erilaisia prosessorimalleja tulee tarjolle yhteensä peräti neljätoista, eikä mallistoa voi sytyttää liiasta selkeydestä, sillä etenkin Core Ultra 7- ja 9 -prosessorit ovat liki identtisiä. Core Ultra 9 -mallit ovat aina 16-ytimisiä ja niissä on joko 4 tai 12 Xe3-ytimen GPU, kun Core Ultra 7 -malleja on 8- ja 16-ytimisiä 4 tai 12 ytimen GPU:lla. Core Ultra 5 -malleissa on 6, 8 tai 12 prosessoriydintä ja 2, 4 tai 10 GPU-ydintä. Voit tutustua mallistoon tarkemmin alla olevasta taulukosta.

Intelin omien suorituskykytestien mukaan uudet prosessorit tarjoavat Core Ultra 2 -sarjan huippumalliin nähden yli 10 % parempaa moniydinsuorituskykyä vastaavalla tehonkulutuksella, tai jopa yli 60 % parempaa moniydinsuorituskykyä kun verrokiksi otetaan Lunar Lake -huippumalli. Pelisuorituskyvyssä eroa on Intelin mukaan jopa 76-77 %, oli verrokkina sitten mikä Core Ultra 2 -sarjan malli tahansa. Tehonkulutusta yhtiö kehuu leikkanneensa jopa 57 % erinäisissä tehtävissä nettiselailusta toimistotyöhön ja striimaamiseen.

Ensimmäisten Core Ultra Series 3 -prosessoreilla varustettujen kannettavien pitäisi tulla ennakkotilattavaksi jo tänään, mutta varsinainen myynti alkaa 27. tammikuuta ja uusia malleja tullaan julkaisemaan pitkin vuoden ensimmäistä puoliskoa.

Toim.huom. uutinen tulee päivittymään myöhemmin.

Lähde: Intelin lehdistömateriaalit (sähköposti)