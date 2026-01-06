Uusi 2. sukupolven Transformer Super Resolution -skaalainmalli tulee käyttöön välittömästi kaikilla GeForce RTX -näytönohjaimilla, mutta keväällä saataville tulevat 6x ja dynaaminen ruutujen generointi tukevat vain RTX 50 -sarjaa.

NVIDIAn nahkatakkinen toimitusjohtaja Jensen Huang piti tänään keynote-puheensa CES 2026 -messuilla. Kuten yhtiö oli jo ennakkoon varoittanut, uusia näytönohjaimia ei lavalla nähty.

NVIDIAn pelipuolen keihäänkärki CES 2026 -messuilla on uusi DLSS 4.5 -versio. DLSS 4.5 päivittää skaalaimen Super Resolution Transformer -mallin toiseen sukupolveen ja kasvattaa ruutujengeneroinnin maksimin kuusinkertaiseen sekä lisää option dynaamiselle ruutujen generoinnille.

DLSS 4.5:n 2. sukupolven Transformer -kielimalli vaatii yhtiön mukaan viisinkertaisesti laskentatehoa ja tukee nyt FP8-tarkkuutta. Sen luvataan tunnistavan kuvista kontekstit entistä paremmin ja osaavan valita näytepikselit järkevämmin. Yhdistettynä paranneltuun lisäopetukseen uuden mallin luvataan parantavan kuvan temporaalista vakautta, vähentää haamukuvia ja pehmentävän reunat entistä paremmin.

Uutta kuusinkertaista ruutujengenerointia markkinoidaan 240 hertsin näyttöjen mahdollistaman sulavuuden varjolla. Generoinnin ruutujen tahdistuksen pitäisi olla entistä parempaa ja yhdistettynä 2. sukupolven Transformer-skaalaimeen se tuottaa entistä paremman kuvanlaadun korkeammilla ruudunpäivitysnopeuksilla.

Teknologia mahdollistaa nyt myös ruutujen generoinnin säätämisen lennossa tietyn tavoite ruudunpäivitysnopeuden saavuttamiseksi. NVIDIAn vertailussa GeForce RTX 5090:llä 240 FPS:n tavoite 4K-resoluutiolla dynaamisella ruutujengeneroinnilla tarkoitti Alan Wakessa keskimäärin 5x-, Black Myth: Wukongissa ja Cyberpunk 2077:ssa 4x- ja FBC: Firebreak- ja Naraka: Bladepoint -peleissä 3x ruutujen generointia.

DLSS 4.5 -teknologiaa pääsee hyödyntämään yli 400 pelissä NVIDIA App -sovelluksen Override-toimintojen avulla. 2. sukupolven Transformer Super Resolution -skaalain tulee käyttöön välittömästi kaikilla RTX-näytönohjaimilla, kun vain RTX 50 -sarjalle tulevia 6x ja dynaamista ruutujen generointia joudutaan odottamaan keväälle.

Lähde: NVIDIAn lehdistömateriaalit (sähköposti)