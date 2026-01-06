AMD päivitti maailman parhaan peliprosessorin vielä paremmaksi.

AMD julkaisi CES 2026 -messujen yhteydessä uuden 8-ytimisen Ryzen 7 9850X3D -prosessorin, joka toimii korkeammalla Boost-kellotaajuudella kuin marraskuussa 2024 julkaistu Ryzen 7 9800X3D. Ominaisuustasolla 9850X3D:n ainoa uudistus on 400 MHz korkeampi eli 5,6 GHz:n maksimi Boost-kellotaajuus, joka viittaa yhden ytimen rasituksessa saavutettavaan korkeimpaan kellotaajuuteen. Prosessorin Base-kellotaajuus säilyi 4,7 GHz:ssä ja TDP-arvo 120 watissa. Kellotaajuus saattaa olla korkeampi myös kaikkien ytimien rasituksessa, mutta se selviää vasta käytännön testeissä.

Uutuus saapuu myyntiin Q1 2026 eli tammi-maaliskuussa, mutta virallista suositushintaa ei vielä kerrottu. AMD:n mukaan uutuusprosessori nähdään myynnissä kuitenkin hyvin pian.

Käytännössä AMD kilpailee uudella 9850X3D-mallillaan itsensä ja aiemman 9800X3D:n kanssa maailman suorituskykyisimmän peliprosessorin tittelistä. Yhtiön omissa mittauksissa 9800X3D oli 35 pelissä keskimäärin 24 % ja 9850X3D 27 % suorituskykyisempi kuin Intelin tämän hetken suorituskykyisin Core Ultra 9 285K -prosessori.

AMD esitteli myös erikseen suorituskykyeroja jaoteltuna kolmeen eri kategoriaan eli esports, uudet pelit ja vanhemmat pelit. Suurimmat erot tulevat vanhemmissa peleissä, jotka ovat yleensä graafisesti kevyempiä ja vähemmän näytönohjaimen suorituskyvystä riippuvaisia. Esports-peleissä käytetään usein alhaista resoluutiota ja kuvanlaatuasetuksia, jolloin prosessorin suorituskyky korostuu.

Etukäteen huhuissa liikkunutta Ryzen 9 9950X3D2 -prosessoria ei CES 2026 -messuilla julkaistu tai esitelty, joten siihen liittyvät huhut osottautuivat ainakin toistaiseksi virheellisiksi.

Lähde: AMD