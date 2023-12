Intelin Core Ultra -prosessoreista saadaan heti myyntiin suurin osa, mutta huippumalli Core Ultra 9 185H ja kaksi vähävirtaisinta 9 watin mallia viivästyvät ensi vuoden ensimmäisen neljänneksen puolelle.

Intel julkisti Meteor Lake -arkkitehtuurin uusiin Core Ultra -prosessoreihin syyskuun loppupuolella. Nyt AI Everywhere -tapahtuman yhteydessä vuoronsa saivat itse prosessorit.

Intel Core Ultra -prosessorit perustuvat, kuten jo entuudestaan tiedetään, useamman sirun Foveros-paketoituun ratkaisuun. Prosessorin Compute-siru valmistetaan Intel 4 -prosessilla ja IO-siru, SoC-siru sekä Graphics -siru TSMC:n 5 ja 6 nanometrin luokan prosesseilla. Sirut on istutettu Intel 22 -prosessilla valmistetulle pohjasirulle. Voit tutustua arkkitehtuuriin tarkemmin aiemmissa uutisartikkeleissamme.

Core Ultra -huippumallissa on yhteensä kuusi P-ydintä, kahdeksan E-ydintä ja kaksi SoC-sirulta löytyvää LP-E-ydintä, eli se kykenee suorittamaan yhtaikaisesti 22 säiettä. Tietokoneen muusta varustuksesta riippuen joko Arc- tai Intel Graphics -nimellä tunnettu GPU on varustettu kahdeksalla Xe-ytimellä ja mukana on myös erillinen AI Boost -NPU-tekoälykiihdytin kahdella 3. sukupolven laskentayksiköllä. Prosessori tukee maksimissaan 64 Gt LPDDR5-7467- tai 96 Gt DDR5-muistia. Löydät kaikkien mallien tarkemmat tiedot yllä olevasta kuvasta.

Prosessoreissa on mukana suoraan neljäporttinen Thunderbolt 4 -ohjain, Imaging Processing Unit 6 -kuvaprosessori sekä Wi-Fi 6E -ytuki, joskin Intel markkinoi aktiivisesti myös mahdollisuutta varustaa kannettava yhtiön erillisellä Wi-Fi 7 -ohjaimella sekä Bluetooth 5.4 / 5.3 -tuella. Prosessorin näyttöohjain tukee eDP 1.4b -standardia HBR3:n kera, DisplayPort 2.1:tä sekä HDMI 2.1:tä. Tallennustilaa ajatellen prosessori tukee kolmea PCIe Gen 4 x4 -liitäntää, jonka lisäksi Meteor Lake-H -sarjan prosessoreissa on käytössä PCIe Gen 4 x8 erillisnäytönohjaimen tarpeisiin.

Intel on valinnut useimpiin testeihinsä käyttöön Core Ultra 7 165H -prosessorin, joka on malliston terävin kärki ennen ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä saataville tulevaa Core Ultra 9 185H -mallia. Yhtiön testien mukaan se alkaa kiriä moniydinsuorituskyvyssä kilpailijoittensa edelle noin 20 watin kulutuksella ja voittaa esimerkiksi AMD:n Ryzen 7 7840U:n noin 11 %:n erolla samalla kulutuksella. Suorituskyvystä vähemmän välittävissä testeissä Core Ultran kerrotaan olevan myös selvästi vähäruokaisempi; nettiselailussa ja Teams-palavereissä kulutuksen kerrotaan olevan 7 % Ryzeniä pienempi, Windowsin työpöydällä aktiivisten toimien aikana, lokaalia 4K-videota pyörittäessä ja Netflixiä striimatessa 36-48 % pienempi ja Windowsin työpöydällä täysin tyhjänpanttina jopa 79 % pienempi.

Vaikka virtapihiys nostettiin esiin kenties ensimmäisenä, ei suorituskykyäkään heikoksi kehtaa haukkua. Core Ultra 7 165H:n yhden ytimen suorituskyky SPECrate 2017_int_base -testissä on yhtiön testien mukaan 12 % parempi kuin Ryzen 7 7840U:lla, mutta toisaalta viime sukupolven Core i7-1370P peittoaa Meteor Lake -uutuudenkin noin 8 %:n erolla. Saman testin moniydinversiossa Core Ultra voitti Ryzenin 11 %:n erolla ja samalla jälkeen jäi myös Core i7, joka peittosi Ryzenin vain 2 %:n erolla. Video- ja kuvanmuokkaustesteissä Core Ultra 7 165H:n kerrotaan olevan 19-41 % nopeampi kuin Ryzen-verrokki.

Uusi kahdeksan Xe-yksikön Arc-grafiikkaohjain peittoaa Core i7-1370P:n vanhempaan Xe-arkkitehtuuriversioon perustuvan integroidun GPU:n 28 watin kulutuksella selkeällä erolla. Pienimmillään eroa on vain 9 % GTA V:ssä, mutta Baldur’s Gate 3:ssa eroa on jopa 100 % ja keskimääräinen ero 16 pelitestin paketilla oli 53 % Core Ultran eduksi. Yhtä pykälää järeämmässä 18 pelin testipaketissa verrokkina oli AMD:n muistakin testeistä tutuksi tullut Ryzen 7 7840U, joskin tällä kertaa kahdessa eri kannettavassa, joilla on keskenään eroa suorituskyvyssä noin 12 %. Intelin mukaan sen Core Ultra 7 155H riittää 18 pelin testeissä 1080p-resoluutiolla samaan suorituskykyyn, kuin nopeampi Ryzen-verrokeista, kun pykälää nopeampi Core Ultra 7 165H voittaa kaksikon 5 %:n erolla.

Tekoälytehtävät ovat nyt kaikkien huulilla, eikä Intel ole niitä unohtanut testeistäkään. Yhtiön omien testien mukaan Core Ultra 7 165H voittaa Ryzen 7 7840U:n pienimmilläänkin 20 %:n erolla ja suurimmillaan ero olisi sen mukaan GIMPin Stable Diffusion -testissä jopa 440 % Intelin eduksi. Lisäksi Intel oli ajanut Procyon AI -testejä, joista se ei kertonut suoraan tuloksia, mutta totesi OpenVINO-ohjelmistokehystä käyttävän Meteor Laken olevan suorituskykyinen niin prosessoria, grafiikkaohjainta kuin tekoälykiihdytintäkin tukevissa testeissä, kun AMD:n puolella CPU- ja GPU-tulokset eivät yllä suorituskyvyssä samalle tasolle ja NPU-testit eivät toimineet lainkaan.

Lähde: Intelin lehdistömateriaalit