Jonsbo esitteli kompaktin prosessorijäähdyttimen 92 millimetrin tuulettimilla

Kahden jäähdytysrivaston uutuus saapuu kahdessa värissä ja luonnollisesti ARGB-valaistuksella höystettynä.

Kiinalaisvalmistaja Jonsbo on esitellyt uuden CR-1400 DV2 -prosessorijäähdyttimen, joka on tornimallinen kahden jäähdytysrivaston ja tuulettimen ratkaisu. Uutuus on tavallista pienikokoisempi 92 mm:n tuulettimineen ja 136 mm:n korkeuksineen.

CR-1400 DV2:n jäähdytysrivastot ovat alumiinia ja niiden läpi kulkee yhteensä kuusi 6 mm:n kuparista lämpöputkea. Rivastojen yläosassa on tyylitelty kuviointi, joka on muokattavissa ARGB-valaistuksella. Myös molemmat tuulettimet ovat ARGB-valaistuja ja ilmaa rivastoihin työntävässä etutuulettimessa on lisäksi syvyysvaikutelmaa infinity mirror -illuusiolla luova valaistus keskiosassa. Molemmissa tuulettimissa on PWM-virtakaapelin (pulse width modulation) lisäksi erillinen kolmepinninen ARGB-kaapeli.

Tuulettimet ovat nestelaakeroituja ja niiden kierrosnopeus on 800–2500 kierrosta minuutissa. Käyttöiäksi tuulettimille on kerrottu yli 40 000 tuntia ja melutaso niissä on 22,3–33,8 desibeliä. Ilmanvirtausta CR-1400 DV2 pystyy tuottamaan 11,95–38,2 CFM (cubic feet per minute).

Jäähdyttimen mitat tuuletinten kanssa ovat 92 x 144 x 136 mm (L x P x K), se tukee LGA1700/1200/115x- ja AM5/4-prosessorikantoja ja tulee saataville sekä mustana että valkoisena. Tuotteen hinnoista ja saatavuuksista ei vielä ole tietoa.

Lähde: TechPowerUp, Tuotesivut (1, 2)