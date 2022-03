Ensimmäisissä ajureissa ei ole vielä pelikohtaisia päivityksiä ja korjattavaa riittää, mutta yhtiö on luvannut toimittaa tulevaisuudessa myös ns. 0-päivä ajureita uusille julkaisuille.

Intel on julkaissut ensimmäiset ajurinsa uusille Arc-erillisnäytönohjaimille. Ajuriversio 30.0.101.1325 on saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat Arc A370M- ja A350M -näytönohjaimia sekä 12. sukupolven Core-prosessoreita integroituine grafiikkaohjaimineen.

Koska kyseessä ovat yhtiön ensimmäiset Arc-ajurit on ajureissa vielä kaikki uutta. Yhtiö listaa merkittävimmiksi asioiksi luonnollisesti Arc-näytönohjaintuen sekä Arc Control -hallintasovelluksen. Intel jatkaa edelleen tuttua tapaansa jakaa ajurit sekä zip-paketoituina että asennustiedostona.

Ajureiden julkaisutiedotteessa on listattuna erikseen sekä itse ajureiden että Arc Control -hallintasovelluksen tiedossa olevat ongelmat. Ajureiden tiedossa olevia ongelmia ovat kaatuilut eri tilanteissa Rust-, FIFA 22-, Total War Saga: Troy-, Forza Horizon 5- ja Call of Duty: Black Ops Cold War -peleissä, sekä erilaiset graafiset ongelmat tietyissä tapauksissa Back 4 Bloodissa, CrossFiressä, Halo Infinitessä, Guardians of the Galaxyssä ja Metro Exodus: Enhanced Editionissa. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa (PDF).

Lataa Intelin ajurit täältä