Lähes 50 pelin valikoimalla Arc A750 peittoaa NVIDIAn GeForce RTX 3060:n Intelin testeissä keskimäärin 3-5 %:n erolla 1080p- ja 1440p-resoluutioilla.

Intelin raskas taival erillisnäytönohjainten markkinoille on ollut kuoppia täynnä. Katsojien viihdykkeeksi tarjolla on kuitenkin jälleen uusi ennakkopläjäys testejä tulevalla Arc A750 -näytönohjaimella.

Intelin Tom Petersen ja Ryan Shrout ovat julkaisseet uuden videon YouTubessa, jossa käydään jälleen läpi yhtiön tulevan Arc A750:n suorituskykyä. Arc A750 sijoittuu tämänhetkisten tietojen mukaan yhtiön ensimmäisen sukupolven näytönohjainten yläpäähän toiseksi tehokkaimpana mallina. Se on varustettu karsitulla ACM-G10-grafiikkapiirillä, jossa on käytössä 24 Xe-ydintä ja 256-bittinen muistiväylä.

Uudella videolla Petersen ja Shrout käsittelevät aiempaa laajemmin näytönohjaimen suorituskykyä. Videon tarkoituksena on hälventää epäilyjä aiemmista testeistä, joiden jotkut ovat ajatelleet olevan ns. kirsikan poimintaa kakun päälle. Tällä kertaa testipatteristoon kuuluukin jopa 43 DirectX 12- ja 6 Vulkan-peliä.

Intel on ajanut testit Arc A750:llä 1080p- ja 1440p-resoluutiolla ja valinnut vastapeluriksi NVIDIAn GeForce RTX 3060:n. 1080p-resoluutiolla käytössä ovat pelien ”Ultra”-tason asetukset ja 1440p-resoluutiolla ”High”-tason asetukset. Luonnollisestikaan kaikki pelit eivät nimenomaisia vaihtoehtoja tarjoa, mutta oletettavasti ”Ultra” viittaa maksimiasetuksiin.

Niputtamalla kaikkien pelien suorituskyvyn yhteen Intelin Arc A750 on sen omissa testeissä DirectX 12 -rajapinnalla 1080p-resoluutiolla kolme ja 1440p-resoluutiolla 5 prosenttia nopeampi, kuin GeForce RTX 3060. Vulkan-puolella erot ovat vastaavasti neljä ja viisi prosenttia.

Kun testituloksia tarkastellaan lähemmin, nähdään että hajonta eri pelien suhteen on verrattain isoa. Heikoimmillaan Arc A750 on Dolmenissa, jossa RTX 3060 on 1440p-resoluutiolla yli 17 ja 1080p:llä jopa lähes 32 % nopeampi, mutta toisaalta kumpikin saa pelissä resoluutiosta riippumatta yli 200 FPS:n keskimääräisen suorituskyvyn. Vahvimmillaan Arc A750 on 1080p-resoluutiolla Resident Evil: Villagessa ja 1440p-resoluutiolla Deeprock Galacticissa. Resident Evilissä A750 peittoaa RTX 3060:n 1080p-resoluutiolla 20 %:n erolla ja Deeprock Galacticissa 1440p-resoluutiolla noin 24 %:n erolla, mutta kuten Dolmeninkin tapauksessa, molemmat näytönohjaimet tarjosivat peleissä enemmän kuin riittävää suorituskykyä.

Lähde: Intel