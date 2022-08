Kiinassa Motorola X30 Pro -nimellä tunnettu laite tullaan todennäköisesti näkemään myöhemmin globaaleilla markkinoilla valmistajan Edge-mallistoon kuuluvana.

Motorola julkaisi tänään Kiinassa pitämässään tilaisuudessa taittuvanäyttöisen Razr 2022 -älypuhelimen lisäksi myös markkinoiden ensimmäisenä 200 megapikselin kamerasensoria käyttävän X30 Pron. Uutuuspuhelin julkaistiin ainakin toistaiseksi vain Kiinan markkinoille, mutta se tullaan todennäköisesti näkemään myöhemmin kuluvan vuoden aikana Edge-tuotenimellä globaaleilla markkinoilla.

Motorolan käyttämä 200 megapikselin kenno on Samsungin viime vuonna esittelemä Isocell HP1, jossa yksittäisten pikselien koko on vain 0,64 mikrometriä. Pääkameran aukkoarvo on f1.95 ja se on optisesti vakautettu. Muistakin suuren megapikselimäärän puhelinkameroista tuttuun tapaan Motorola X30 Pro tulee ottamaan vakiona 12,5 megapikselin kuvia, mutta lisäksi tarjolla on myös mahdollisuus tuottaa 50 megapikselin lopputuloksia, joka edelleen hyödyntää useamman pikselin kuvadataa lopullisen kuvan tuottamiseen.

Pääkameran pariksi Motorola X30 Pro tarjoaa 50 megapikselin ultralaajakulmakameran ja 12 megapikselin telekameran pääkameraan nähden kaksinkertaisella polttovälillä. Myös etukameraan Motorolan uutuus tarjoaa huomattavan suuren resoluution, sillä käytössä on peräti 60 megapikselin Omnivision OV60a -sensori.

Kameroiden ulkopuolelta X30 Pro tarjoaa 6,67-tuumaisen Full HD+ -resoluution OLED-näytön 144 hertsin virkistystaajuudella, Snapdragon 8+ Gen 1 -järjestelmäpiirin ja joko 8 tai 12 Gt RAM-muistia ja 128, 256 tai 512 Gt tallennustilaa. Puhelimen 4610 mAh:n akku latautuu jopa 125 watin pikalatauksella sekä Motorolan omalla 50 watin langattomalla latauksella.

Motorola X30 Pron myynti on alkanut Kiinassa tänään ja hinnat alkavat 8/128 Gt:n mallin 3699 yuanista eli noin 530 eurosta. Kalleimmillaan puhelin kustantaa 12 Gt:n RAM-muistilla ja 512 Gt:n tallennustilalla 4499 yuania eli noin 645 euroa.

Lähde: GSMArena