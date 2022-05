Ulkoisesti Pixel Watch on erittäin pyöristetty, kuten aiemmista vuotokuvistakin paljastui.

Googlen pelinavausta älykellomarkkinoille on osattu odottaa jo jonkin aikaa ja laitteesta on muun muassa vuotanut jo kuviakin mahdollisen testilaitteen löydyttyä Yhdysvaltalaisesta ravintolasta. Nyt yritys on virallistanut kellonsa I/O 2022 -tapahtumassaan ja julkistuksesta paljastunut laite on ulkoisesti tuttu noista aiemmista vuotokuvista.

Pixel Watchin kellotaulu on pyöreä ja varsin sulavalinjainen, minkä lisäksi näytön suojalasi vaikuttaisi kaareutuvan todella pitkälle laitteen kylkiin saakka. Oikealla kyljellä sijaitsee kruunupainike ja sen yläpuolella puolestaan tavanomainen painike. Vasemmalla kyljellä puolestaan on suurehko pitkulainen reikä, jonka takana lepää kellon kaiutin.

Kellon rakenteessa käytetään kierrätettyä ruostumatonta terästä ja kellohihnat ovat nopeasti irrotettavissa hihnan sivuilla olevia painikkeita painamalla. Hihnan kiinnityssysteemi ei ole siis alan standardi, vaan valmistajan oma ratkaisu.

Google ei paljastanut vielä Pixel Watchin rautaominaisuuksia tai näytön resoluutiota, mutta valmistaja on kuitenkin luvannut kellon tukevan jatkuvaa sykkeen mittausta sekä unenseurantaa. Lisäksi kello tulee olemaan vedenpitävä 50 metrin syvyyteen, tukemaan lähimaksamista ja GPS:ää sekä osassa malleista myös 4G-yhteyksiä.

Käyttöjärjestelmänä Pixel Watchissa on ymmärrettävästi Googlen oma Wear OS, jonka käyttöliittymän luvataan olevan päivitetty entistä fiksummilla ilmoituksilla ja sulavammalla toiminnalla. Liikuntaominaisuuksien osalta kellon luvataan integroituvan Googlen omistaman Fitbitin kanssa, mutta sen tarkempia ominaisuuksia Google ei vielä paljastanut.

Google ei paljastanut vielä Pixel Watchin tulevaa hintatasoa. Myyntiin kello tulee ensi syksynä yhdessä Pixel 7 -älypuhelinten kanssa.

Lähteet: 9To5Mac, Android Authority, Google I/O 2022