Intelin uutuudet ovat Arc B570 -näytönohjainten julkaisuajurit ilman merkittäviä uudistuksia ja vain parilla korjauksella.

Intel on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja integroiduille grafiikkaohjaimilleen. Intel Graphics Driver 31.0.101.6458 / 6257 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön Arc-näytönohjaimia sekä Xe-arkkitehtuureihin perustuvia integroituja grafiikkaohjaimia. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa (PDF). Julkaisussa on kahdet ajurit, koska Battlemage-arkkitehtuurin erillisnäytönohjaimille on tässä vaiheessa vielä oma ajurinsa.

Intel Graphics Driver 31.0.101.6458 / 6257 -ajureiden uudet ominaisuudet ja optimoinnit:

Call of Duty: Black Ops 6:n suorituskyky nousee parhaimmillaan 6 % 1080p-resoluutiolla ja Basic-asetuksilla Core Ultra 2 -sarjan integroiduilla grafiikkaohjaimilla (DX12)

Korjatut ongelmat Arc B -sarjan näytönohjaimilla:

Indiana Jones and The Great Circlen vaihteleva suorituskyky ja muistinkäyttö pelin aikana (Vulkan)

Shadow of the Tomb Raiderin kaatuilut ja grafiikan korruptoituminen XeSS käytössä (DX12)

Tiedossa olevat ongelmat:

Arc B -sarjan näytönohjaimilla F1 24 voi kaatuilla ja grafiikka korruptoitua, joss XeSS FG on käytössä MLPerf:ssä voi esiintyä virheitä usean GPU:n konfiguraatioissa (korjaukseksi suositellaan integroidun GPU:n poistamista käytöstä) Topaz Labs Photo AI:ssa voi esiintyä grafiikan korruptoitumista joidenkin kuvanparannusominaisuuksien yhteydessä. Magix Vegas Prossa voi esiintyä grafiikan korruptoitumista Style transfer -ominaisuuden kanssa Dassault CATIA saattaa kaatua HQAO-ominaisuus käytössä Adobe Lightroom Classicin suorituskyky voi olla odotettua heikompi tietyillä asetuksilla (korjaukseksi suositellaan Graphics Processor -asetuksen valinnaksi ”Custom” optiota ja Use GPU for Display, for Image Processing ja for Export -optioiden käyttöönottoa)

Arc A -sarjan näytönohjaimilla Call of Duty: Black Ops 6:ssa saattaa esiintyä liian tummia varjoja joissain tilanteissa (DX12) Topaz Gigapixel AI saattaa kaatua kuvien export-vaiheessa

Core Ultra Series 1:n Arc GPU:lla PugetBench for Davinci Resolve Studio V19:ssä voi esiintyä virheitä Extended-asetuksella Davinci Resolve Studio V19:ssä voi esiintyä virheitä OpenVino-testeissä Topaz Video AI:ssa voi esiintyä virhitä videoiden export-vaiheessa joidenkin kuvanparannusominaisuuksien kanssa

Core Ultra Series 2:n Arc GPU:lla Adobe Premiere Pro:lla AV1-koodekilla pakatuissa 8K-videoissa voi esiintyä korruptiota PugetBench for Davinci Resolve Studio V19:ssä voi esiintyä virheitä Extended-asetuksella Davinci Resolve Studio V19:ssä voi esiintyä virheitä OpenVino-testeissä ja AI/ML-tehtävissä Topaz Video AI:ssa voi esiintyä virhitä videoiden export-vaiheessa joidenkin kuvanparannusominaisuuksien kanssa Horizon Zero Dawn Remastered saattaa kaatua pelatessa Frame Generation käytössä (DX12)



Lataa Intelin ajurit täältä