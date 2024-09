Intel julkaisi virallisesti Core Ultra 200V -sarjan prosessorit kannettaviin (Lunar Lake)

Intelin mukaan Core Ultra 200V tarjoaa markkinoiden parasta akkukestoa, suorituskykyä per watti sekä tehokkaimman integroidun GPU:n.

Intel on julkaissut virallisesti aiemmin kesällä julkistamansa Lunar Lake -prosessorit. Lunar Lake on yhtiön ensimmäinen Microsoftin Copilot+ PC -määritelmän täyttävä prosessori ja suunnattu kannettaviin tietokoneisiin.

Intelin mukaan uusi Lunar Lake on maailman tähän asti energiatehokkain x86-prosessori ja se tarjoaa jopa lähes 2,3-kertaista suorituskykyä per watti aiempaan Meteor Lakeen verrattuna toimistotehtävissä ja Xe2-grafiikkaohjaimen ryydittämänä kaksinkertaista suorituskykyä per watti peleissä. Avaimia energiatehokkuuteen ovat olleet mm. uusi 8 megatavun välimuisti muistiohjainten yhteydessä sekä muistien siirtäminen samalle paketoinnille itse prosessorin kanssa, jonka kerrotaan vähentävän muistiohjainten fyysisen kerroksen (PHY) tehontarvetta parhaimmillaan jopa 40 %.

Käytännössä energiatehokkuus näkyy parantuneena akkukestona ja yhtiö kehuukin sen uusien prosessoreiden lyövän laudalta niin AMD:n kuin Qualcomminkin kilpailijat. Käyttäen saman OEM-valmistajan samaan runkoon perustuvia kannettavia, Intelin Core Ultra 7 268V peittoaa Qualcommin X1E-80-100:n selvästi UL Procyon Office Productivity testissä, mutta toisaalta Teams 3×3 -testissä tulee takkiin isommalla marginaalilla. Toisessa testissä oli niin ikään yhden OEM-valmistajan koneita, mutta niiden koko vaihteli 14-16 tuuman välillä. Kannettavien näytöt olivat 1080p-tarkkuutta ja kaikissa noin 75 wattitunnin akku. Procyon Office -testissä Intel oli ykkönen selvällä erolla kakkosena tulevaan AMD:n Ryzen AI HX 370:iin kun Qualcommin Snapdragon X Elite X1E-78-100 piti perää. Microsoftin Teams 3×3 -testissä Intel piti pintansa kärjessä selvästi pienemmällä marginaalilla ja Qualcomm nousi AMD:n ohi kakkoseksi.

Lunar Laket tullaan tuntemaan markkinoilla osana Core Ultra 2 -perhettä ja ne tunnistaa 2xxV-mallimerkinnöistä. Prosessoreissa on neljä Lion Cove P-ydintä ja neljä Skymont E-ydintä. Meteor Lakessa käytössä olleita E-ytimistä erillisiä LP E -ytimiä ei ole, mutta Skymont-ytimet sijaitsevat Lunar Laken vähävirtaisessa osiossa. Löydät niiden oleellisimmat tiedot yllä olevasta diasta.

Prosessori ei tue Hyper-threading SMT-teknologiaa, mikä yhtiön mukaan parantaa suorituskykyä per watti ja pinta-ala. Thread Director asettaa tehtävät ensisijaisesti E-ytimille ja siirtää niitä P-ytimille vain, jos sille on tarvetta. Prosssorin eri osat keskustelevat keskenään uuden matalaviiveisen verkon yli, mikä lupaa matalia viiveitä kautta linjan ja jopa 40 % Meteor Lakea pienempiä viiveitä muisteille.

Ydinkohtaista suorituskykyä verrattaessa Intel kehuu Lion Coven olevan tehokkain ydin ainakin mitä kannettaviin suunnattuihin piireihin tulee. Yhtiön omissa testeissä se peittoaa sekä AMD:n Ryzen AI HX 370:n että Qualcommin Snapdragon X Eliten ytimet yhden säikeen suorituskyvyssä Cinebench 2024:ssä, Geekbench 6.3:ssa ja SPECrate 2017_int_basessa. Vähäinen määrä ytimiä kostautuu kuitenkin joissain tapauksissa ja Core Ultra 9 288V huippumalli tulee jäämään jälkeen sekä Core Ultra 7 165H -mallista (6P+8E+2LPE, 22 säiettä) että AMD:n Ryzen AI HX 370:stä (4 Zen5 + 8 Zen5c ydintä, 24 säiettä) kaikkien säikeiden suorituskyvyssä. Käytännön suorituskyvyssä tuottavalta puolelta löytyy myös testejä, joissa Core Ultra 9 288V peittoaa kilpailijansa huolimatta vain kahdeksasta säikeestään.

Intel uhoaa nousseensa ykköseksi myös integroitujen grafiikkaohjainten saralla uudella Battlemage- eli Xe2-arkkitehtuurillaan. Uusi arkkitehtuuri on muuttunut selvästi kilpailijoiden kanssa yhteensopivampaan suuntaan yksiköiden levyden suhteen ja sisältää nyt myös XMX-matriisimurskaimet sekä entistä tehokkaammat säteenseurantayksiköt. Yhtiön omissa, varsin laajoissa pelitesteissä Core Ultra 9 288V:n Arc 140V peittoaa Core Ultra 7 165H:n Arc Graphicsin keskimäärin 31 %:n erolla. Qualcommin Snapdragon X Elite -huippumallin Adrenoon tulee eroa puolestaan yhtiön mukaan jopa 68 % ja yhtiö huomauttaa ettei 23 peleistä suostunut toimimaan Qualcommin GPU:lla. AMD:n Ryzen AI HX 370:n Radeon 890M:n Intel kehuu peittoavansa 16 %:n erolla ja testeihin mahtuu myös pelejä, joissa tulee takkiin. Säteenseurannassa uusi Arc 140V peittoaa Radeon 890M:n Intelin mukaan jopa 30 %:n erolla.

Mediayksikkö on puolestaan päivittynyt uudella VVC-koodekin purkutuella, jonka lisäksi tuettuina ovat luonnollisesti vanhat tutut eli h.264/AVC, h.265/HEVC, VP9 ja AV1 sekä pakkauksen että purun osalta. Suorituskyvyn osalta Intel kehuu Lunar Laken mediayksikön peittoavan transkoodauksessa Qualcommin 82-142 % erolla ja AMD:n 38-47 %:n erolla.

Lunar Laket on varustettu Intelin uudella NPU4-tekoälykiihdyttimellä, joka yltää 48 TOPSiin eli täyttää Microsoftin Copilot+ PC -vaatimukset. Sen lisäksi prosessoriytimistä irtoaa VNNI- ja AVX-tuen myötä 5 TOPSia ja GPU:lta XMX-yksiköiden ja DP4a-tuen myötä 67 TOPSia, eli koko piirillä on yhteensä 120 TOPSin edestä tekoälysuorituskykyä. Teoreettiset luvut kääntyvät yhtiön mukaan hyvin myös käytäntöön. UL Procyonin AI Computer Vision -testissä Int8-tarkkuudella Core Ultra 9 288V peittosi Qualcommin vastineen reilulla 7 % erolla eikä testi suostunut pyörimään AMD:n HX 370:llä. FP16-tarkkuudella testi ei toiminut Qualcommilla tai AMD:lla joten vertailua ei voi tehdä. Myös saman testikokonaisuuden AI Image Generation kieltäytyi pyörimästä Qualcommin prosessorilla ja Intelin NPU4 jätti AMD:n XDNA2:n jalkoihinsa yli kaksinkertaisella tuloksella. Geekbench AI:ssa NPU-testeissä Intel voitti Qualcommin Int8-tarkkuudella vajaan 21 %:n ja FP16-tarkkuudella jopa yli 70 %:n erolla. Testi ei suostunut toimimaan AMD:n prosessorilla.

Intelin Core Ultra 2 -sarjan Lunar Lake eli 200V-prosessoreilla varustetut kannettavat saapuvat myyntiin 24. syyskuuta.

Lähde: Intelin lehdistömateriaalit (sähköposti)