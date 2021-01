Applen tulevat iPad Pro- ja Mini -mallit vuotojen kohteena

Uudet iPad Pro -mallit vaikuttavat vuotojen mukaan säilyvän ulkonäöltään ennallaan, mutta iPad Mini 6:n uskotaan uudistuvan reilusti.

Applen odotetaan julkaisevan tuttuun tapaansa uusia iPad-malleja myös kuluvan vuoden tapahtumissaan. Vuonna 2020 Apple esitteli niin uudistetun iPad Pro -mallistonsa sekä 10,2-tuumaisen iPadin ja uuden kulmikkaamman iPad Airin. Tälle vuodelle olisi vuotojen valossa odotettavissa uudet iPad Pro -mallit ja uudistetun muotoilun mukanaan tuova iPad Mini 6. Ominaisuusvuotojen lisäksi xleaks7-nimellä tunnettu vuotaja on tehnyt myös renderöinnit tulevista laitteista yhteistyössä italialaisen Pigtou-suojakuorisivuston kanssa.

iPad Pro -mallit vaikuttavat vuotokuvien ja huhujen perusteella noudattavan ulkonäöllisesti tuttua linjaa ollen yleisilmeeltään samankaltaisia jo vuonna 2018 julkaistun Pro-sarjan kanssa. Viime vuonna kahden takakameran tueksi esitelty LiDAR-sensori vaikuttaisi kuuluvan edelleen varustukseen kuten myös tutut magneettiset kiinnikkeet kynälle ja näppäimistölle sekä USB Type-C -liitäntä.

Sisällä sykkivästä järjestelmäpiiristä vuodoissa ei ole vielä varmuutta. Uusimman älypuhelinpiirin, A14 Bionicin, lisäksi Applen valikoimiin kuuluu nykyään myös Mac-tietokoneisiin tuotu M1-järjestelmäpiiri, joista jommankumman johdannaiseen uusien iPad Pro -mallien voisi olettaa pohjautuvan. iPad Pro 12.9:n kohdalla huhut kuitenkin puhuvat mahdollisesta näytön päivityksestä OLED-paneeliin, mikä olisi varsin merkittävä muutos aiemmin käytetyistä IPS-paneeleista. iPad Pro 11 -mallin suhteen vastaavia vuotoja tai huhuja ei ole vielä esiintynyt, mutta ainakin tähän asti Pro-mallien näytöt ovat kokoaan lukuun ottamatta säilyneet teknisesti pitkälti toisiaan vastaavina.

iPad Pro -mallien lisäksi tälle vuodelle olisi vuotojen mukaan tulossa myös uudistettu iPad Mini 6. Uutuusmalli on vuotokuvien mukaan tuomassa mukanaan uudistetun muotoilun. Kyseessä on ensimmäinen suurempi ulkonäöllinen päivitys koko Mini-sarjan elinkaaren aikana. iPad Mini 6 vaikuttaisi kutistavan näytön reunuksia tehden niistä selvästi edeltäjämallejaan ohuemmat, samaan tapaan kuin Pro-sarja aiemmin ja iPad Air viime vuonna. Pienemmistä näytön reunoista huolimatta ulkomittojen uskotaan säilyvän ennallaan ja sen sijaan näytön väitetään kasvaneen 9,15-tuumaiseksi.

Ulkonäöltään uusi iPad Mini ei vuotokuvien perusteella juurikaan muistuta sisarusmallejaan, vaan on selvästi omanlaisensa. Rakenne ei ole siirtynyt Applen muiden uutuusmallien tapaan kulmikkaaseen muotoiluun, vaan sen sijaan se on säilynyt tutussa pyöristetyssä rungossa. Näytön kasvun ja reunojen pienennyksen myötä Applen väitetään myös siirtyvän käyttämään reikään, keskelle näytön ylälaitaa, sijoitettua etukameraa. Myös perinteisestä kotipainikkeesta ja siihen integroidusta sormenjälkilukijasta on luovuttu. Sormenjälkilukija löytyy kuitenkin yhä repertuaarista ja vuotojen mukaan se on sijoitettu näytön alle (renderöinneissä se on näkyvänä reikänä näytössä todennäköisesti sijainnin selventämisen vuoksi). Molemmat edellä mainituista ratkaisuista olisivat Applelle ensimmäisiä kertoja missään laitteissaan.

Ominaisuuskattauksen osalta huhuissa on esiintynyt Applen iPhone 12 -mallistosta tuttu A14 Bionic -järjestelmäpiiri, mutta yleensä Applen taulutietokonemalliston edullisempaan päähän kuuluvana mini-sarjaan myös edellisvuoden A13 voi olla mahdollinen vaihtoehto.

Uusien iPad Pro -mallien julkaisusta ei ole vielä tarkempia vuotoja, mutta sen odotetaan tapahtuvan tuttuun tapaan Applen WWDC-messuilla, jotka pidetään yleensä alkukesästä (touko-kesäkuu). Uudistetun iPad Minin julkaisun puolestaan huhutaan tapahtuvan jo maaliskuussa.

