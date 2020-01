Vaikka Intel on jo esitellyt virallisesti Ponte Vecchion (Xe-HPC) ja DG1-kehitysalustan (Xe-LP), ei varsinaisesta Xe-arkkitehtuurista tiedetä vielä pintaraapaisua enempää.

Intel on esitellyt Xe-arkkitehtuuristaan virallisesti nyt kaksi selvästi toisistaan eroavaa toteutusta, Xe-LP-mikroarkkitehtuurin DG1-kehitysalustan ja Xe-HPC-mikroarkkitehtuurin Ponte Vecchio -laskentahirmun palvelimiin. Itse arkkitehtuurista tiedetään kuitenkin korkeintaan pintaraapaisun verran, mutta lisätietoa on luvassa lähitulevaisuudessa.

Maaliskuun puolivälin tienoilla pidettävän Game Developers Conferencen ohjelmalistaukseen on nyt ilmestynyt Intelin pitämä ”A Primer on Intel Graphics Xe Architecture” -esitys. Esityksessä tullaan kertomaan tarkemmin Xe:n saloja arkkitehtuurin peruspalikoista lähtien ja miten se kaikki näkyy suorituskyvyssä, sekä mitä uusia ominaisuuksia arkkitehtuuri tuo tulleessaan. Lisäksi luvassa on optimointiohjeita pelimoottoreiden ja pelien kehittäjille.

Tällä hetkellä Xe-arkkitehtuurista tiedetään sen verran, että siitä on olemassa kolme mikroarkkitehtuuriversiota ja että osa arkkitehtuurista juontaa juurensa Intelin aiempiin GenXX-arkkitehtuureihin. Xe-LP on käytössä Tiger Lakeen integroituna grafiikkaohjaimena ja DG1-kehitystalustassa, Xe-HP tulee puolestaan kattamaan suurimman osan markkinoista ja lopulta Xe-HPC on nimensä mukaisesti HPC-laskentaan suunnattu variantti, mikä on käytössä Ponte Vecchiossa. Intelin ajureissa on nähty tähän mennessä 96 Execution Unit -yksiköllä varustetun Xe-LP DG1:n lisäksi kolme Xe-HP DG2 -mallia, joissa on merkintöjen perusteella 128, 256 tai 512 EU-yksikköä. Tämän hetkisten tietojen mukaan ensimmäiset markkinoille tulevat Xe-näytönohjaimet valmistetaan 10 nanometrin prosessilla, mutta Ponte Vecchio tullaan valmistamaan 7 nanometrin prosessilla.

