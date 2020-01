Martiantec esitteli kenties CES 2020 -messujen erikoisimman näppäimistön

Martiantecin näppäimistössä jokainen näppäin on omalla saarekkeellaan piirilevyä myöten, jotta esimerkiksi murut tippuisivat suoraan näppäimistön läpi jäämättä likaamaan ja jumittamaan näppäimistöä.

CES-messuilla nähdään usein myös astetta erikoisempia prototyyppejä, eikä tämän vuoden messut tehneet tässä poikkeusta. TechPowerUp löysi messuilta varsin tuntemattoman Martiantecin, jonka ideat näppäimistöstä ja hiirestä ovat vähintäänkin mielenkiintoisia.

Martiantec ”Martian 104” -prototyyppinäppäimistö perustuu piirilevyyn, jossa jokainen näppäin on oma saarekkeensa. Myös näppäimistön kuoret noudattavat samaa linjaa jättäen ammottavia aukkoja näppäimistön joka väliin. Yhtiön mukaan muotoilun ideana on tehdä näppäimistö, joka ei keraa likaa pitkänkään ajan kuluessa. Yhtiöllä oli esillä näppäimistöjä useissa eri kuoseissa sekä paljaana piirilevynä.

Näppäimistöjen lisäksi yhtiö esitteli osastollaan langattoman hiirensä prototyyppiä. Martiantecin hiiri on käytännössä matala rengas, jonka keskiöstä lähtee yksi korkeampi puola hiiren kärkeä kohti. Hiirtä on tarkoitus käyttää asettamalla koko kämmen sen päälle ja ilmeisesti painikkeet on sijoitettu osaksi kehää.

Lähde: TechPowerUp