Intel kiusoittelee 6 GHz:n Raptor Lakella

Intel puuhaa parhaillaan viime hetken valmistelujen parissa julkaistakseen Raptor Lake -koodinimelliset 13. sukupolven Core -prosessorit. Vaikka vuodoissa on varmistunut liki kaikki prosessoreiden ominaisuudet, riitti Intelin Technology Tour 2022 -tapahtumassa Israelissa vielä uuttakin tietoa tulevista prosessoreista.

Intel esitteli tapahtumassa Intelin merkittäviä virstanpylväitä listaavaa diaa, jonka viimeisessä, vuoden 2022 ruudussa komeili mielenkiintoista luettavaa: Raptor Lake tulisi saavuttamaan ensimmäisenä 6 GHz:n vakiona ja sillä on ehditty jo rikkomaan 8 GHz:n rajapyykki ylikellottajien keskuudessa. Rajapyykin rikkoutumisesta saatiin vihiä viime viikolla, kun WCCFTech julkaisi nimettömänä pysyttelevältä ylikellottajalta kuvan CPU-Z:sta, jossa näkyy 8 GHz:n kellotaajuudella toimiva Core i9-13900K:n Engineering Sample -versio. 6 GHz:n vakiokellotaajuus ei ole tällä tietoa menossa rikki julki tulleella mallistolla, joten Intelin odotetaan julkaisevan myöhemmin vielä erillisen Core i9-13900KS-version, joka loikkaisi tuon maagisen rajan yli.

Raptor Laken hyvältä vaikuttava suorituskyky muuttuu sitäkin paremmaksi, kun nyt on selvinnyt ettei koko arkkitehtuuria pitänyt edes tulla. AnandTechissä aiemmin vaikuttanut Ian Cutress on varmistanut Intelin Isic Silakselta, että Raptor Lake on olemassa vain, koska yhtiö ymmärsi Meteor Laken myöhästyvän. LGA1700-kannan oli tarkoitus jäädä yhden sukupolven mittaiseksi, mutta kaksi vuotta sitten Intelin oli tartuttava sutiin ja kehitettävä pikavauhtia välimalli ennen Meteor Lakea.

Yhtiön mukaan se säästi kuusi kuukautta kehitysaikaa pelkästään saman alustan vuoksi ja että Rocket Laken grafiikkaohjaimen ja I/O-puolen RTL-kuvaukset (Register-transfer level) ovat identtisiä Alder Laken kanssa. Lisättyjen E-ydinten ja korkeampien kellotaajuuksien myötä Rocket Lake peittoaa Intelin mukaan Alder Laken 15 %:lla yhdellä ja 41 %:lla kaikilla ytimillä SPECint2017-testissä.

Lähteet: Tom’s Hardware, Ian Cutress @ Twitter