Intel laski Arc A750:n suositushintaa ja kertoi opituista virheistä

Intelin Arc-näytönohjainten julkaisu sujui kompastellen, mutta tätä nykyä näytönohjaimia on hyvin saatavilla myös Suomessa. Parantaakseen menekkiä nykyisestä Intel on päättänyt nyt laskea keskimmäisen mallin eli Arc A750:n suositushintaa.

Intel on asemoinut Arc A750:n kilpailemaan etenkin NVIDIAn GeForce RTX 3060 12 Gt:n kanssa. Lukuisten ajuripäivitysten ja tuoreen hintaleikkauksen myötä se tarjoaakin yhtiön mukaan nyt jopa 52 % kilpailijaansa parempaa suorituskykyä hintaan suhteutettuna. Arc A750:n uusi veroton suositushinta on 249 dollaria, kun julkaisussa se oli vielä 289 dollaria. Suomessa Arc-näytönohjaimet ovat saatavilla tällä haavaa AsRockin valmistamina ja A750 Challengerin hinta on Hinta.fi-hintaseurannassa edullisimmillaan 298 euroa, mikä osuu alkuperäisen ja uuden verottoman hinnan välimaastoon.

Intelin diapaketin mukaan etenkin Arc-näytönohjainten akilleenkantapää eli DirectX 9 -suorituskyky on parantunut ajureilla merkittävästi. 1080p-resoluutiolla Ultra-asetuksin 13 pelillä mitattuna suorituskyky on parantunut Intelin mukaan julkaisuajureihin verrattuna pelistä riippuen 10-77 % ja 99. persentiilin minimit Guild Warsin 2 %:n poikkeusta lukuun ottamatta 28-114 %. Myös 1440p-resoluutiolla erot ovat samansuuntaisia ja yhtiö on saanut parannettua ruutujen tahdistuksen kilpailukykyiselle tasolle. Keskimäärin DirectX 9 -pelien suorituskyvyn kerrotaan parantuneen 43 % ja 99. persentiilin 60 %.

HardwareLuxxilla oli samaan syssyyn kerrottavanaan myös kuulumisia Intelin Tom Peterseniltä. Petersenin mukaan yhtiö on oppinut virheistään liiallisen tuotesegmentoinnin saralta ensimmäisen sukupolven kohdalla (Xe-LP, Xe-LPG, Xe-HPG, Xe-HP, Xe-HPC). Liian monta eri varianttia vaikeuttaa paitsi laadunvalvontaa, on luonnollisesti myös kohtuuttoman kallista. Battlemage- eli Xe 2 -sukupolvessa luvassa onkin vain kaksi varianttia arkkitehtuurista: Xe-LPG integroituihin ja Xe-HPG erillisnäytönohjaimiin. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena olisi luonnollisesti yksi kaikkialle sopiva variantti, mutta ainakaan vielä siihen ei olla pääsemässä.

