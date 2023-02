Samsungin uudet Galaxy S23 -lippulaivapuhelimet julki – sisällä Snapdragonin erikoisversio

Galaxy S23 -malliston hinnat ovat nousseet edeltäjämalleihin nähden 50-200 euroa.

Samsung on julkistanut odotetusti tänään järjestämässään Unpacked-tilaisuudessa uudet Galaxy S23 -lippulaivapuhelimensa Suomessa kasvussa olevaan yli 1000 euron hintaluokkaan. Mallisto koostuu viimevuotiseen tapaan Galaxy S23 -perusmallista, S23+:sta ja S23 Ultrasta. Mallien ulkomitat ja muotoilu on pysynyt hyvin samankaltaisena S22-malliston kanssa. S23- ja S23+-malleissa hienosäätöä on tapahtunut takakameran kehyksessä ja Ultra-mallin kylkien muotoa on muutettu kulmikkaammaksi. Rakenteessa Samsung kertoo käyttäneensä aiempaa enemmän kierrätysmuovia, -metallia ja -lasia.

Viime vuosina Galaxy S -sarjalaisissa on totuttu näkemään Suomen markkinoilla Samsungin oma Exynos-järjestelmäpiiri, joka on lähes poikkeuksetta jäänyt enemmän tai vähemmän jälkeen Qualcommin Snapdragon-huippumalleista. Tämän vuoden mallistoon Samsung on tehnyt muutoksen, sillä laitteet käyttävät kaikilla markkinoilla Qualcommin Snapdragon 8 gen 2 -piirin erikoisversiota. Mobile Platform for Galaxy -lisänimeä kantava piiri on kellotettu toimimaan 160 MHz korkeammalla maksimikellotaajuudella kuin muiden valmistajien laitteissa käytettävä versio. Jäähdytys on toteutettu aiempaa suuremmalla höyrykammiolla. Uusi järjestelmäpiiri tuo mukanaan myös Bluetooth 5.3- sekä Dual 5G SIM -tuen.

Galaxy S23 Ultran suurimmat uudistukset uuden järjestelmäpiirin ja hieman päivitetyn muotoilun ohella on edullisimman version tuplaantunut tallennustila, uusi etukamera sekä uusi 200 megapikselin pääkamera, joka perustuu Samsungin hiljattain julkaisemaan Isocell HP2 -kamerasensoriin. Kameralla voi tallentaa kuvia 200, 50 ja 12,5 megapikselin resoluutiolla. Muut takakamerat ovat pysyneet samana edeltäjämallista ja Samsung kertoo keskittyneensä kuvaprosessoinnin parantamiseen. Automaattitarkenteinen etukamera käyttää nyt 12 megapikselin sensoria viimevuotisen 40 megapikselin sijaan. Tallennustila on päivittynyt uusimman sukupolven UFS 4.0 -tyyppiin ja lähtöhintaisessa mallissa on nyt 256 Gt tallennustila.

Samsung Galaxy S23 Ultran tekniset tiedot:

Fyysiset mitat: 163,4 x 78,1 x 8,9 mm

Paino: 234 grammaa

Rakenne: alumiinirunko, Gorilla Glass Victus 2 edessä ja takana, IP68

6,8” 1440 x 3200 LTPO AMOLED -näyttö, adaptiivinen 120 Hz (1–120 Hz), 240 Hz:n kosketuksen tunnistus pelitilassa

Snapdragon 8 gen 2 Mobile Platform for Galaxy -järjestelmäpiiri

8 tai 12 Gt LPDDR5X RAM-muistia

256 Gt, 512 Gt tai 1 Tt UFS 4.0 -tallennustilaa

5G, LTE, Dual 5G SIM

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, LTE, Ultra Wide Band

Neloistakakamera: 200 megapikselin pääkamera (Isocell HP2), f1.7, 85° kuvakulma, OIS 12 megapikselin ultralaajakulmakamera, F2.2, 120° kuvakulma 10 megapikselin 3x-telekamera, f2.4, 36° kuvakulma, OIS 10 megapikselin 10x-telekamera, f4,9, 11° kuvakulma, OIS

12 megapikselin etukamera, f2.2, 80° kuvakulma, PDAF

5000 mAh:n akku, USB-C, 45 watin pikalataus (65 % 30 min), langaton lataus, Wireless PowerShare

Android 13, One UI 5.1, neljä Android-versiopäivitystä, 5 vuotta tietoturvakorjauksia

Galaxy S23 ja S23+ perustuvat viime vuoden tapaan pitkälti identtiseen rautaan. Erona on lähinnä näytön ja akun koko sekä sen myötä luonnollisesti myös ulkomitat. Perusmallin näyttö on edelleen 6,1-tuumainen ja plus-mallin 6,6-tuumainen. RAM-muistia on edelleen muistivariantista riippumatta aina kahdeksan gigatavua. Tallennustila on päivitetty uusimman sukupolven UFS 4.0 -version, lukuun ottamatta perusmallin 128 Gt:n varianttia, jossa on jostain syystä edelleen UFS 3.1 -muistia.

Akun kapasiteetti on kasvanut molemmissa malleissa 200 mAh edeltäjämalleihin nähden ja latausteho on edelleen plus-mallissa 20 wattia korkeampi. Yhteyspuolella molemmat mallit tukevat nyt WiFi 6E:tä. Takakameratoteutus on pysynyt raudan osalta tismalleen samana vuoden takaisesta – kehityksen kerrotaan tapahtuneen softapuolella erityisesti hämäräkuvauksessa. Etukamera on sen sijaan päivittynyt samaan 12 megapikselin sensoriin, jota käytetään myös Ultrassa.

Samsung Galaxy S23:n & S23+:n tekniset tiedot:

Fyysiset mitat: GS23: 146,3 x 70,9 x 7,6 mm GS23+: 157,8 x 76,2 x 7,6 mm

Paino: GS23: 168 grammaa GS23+: 196 grammaa

Rakenne: alumiinirunko, Gorilla Glass Victus 2 edessä ja takana, IP68

Näyttö: 6,1” 1080 x 2400 LTPO AMOLED -näyttö, adaptiivinen 48-120 Hz, 240 Hz kosketuksentunnistus pelitilassa 6,6” 1080 x 2400 LTPO AMOLED -näyttö, adaptiivinen 48–120 Hz, 240 Hz kosketuksentunnistus pelitilassa

Snapdragon 8 gen 2 Mobile Platform for Galaxy -järjestelmäpiiri

8 Gt LPDDR5X RAM-muistia

128 UFS 3.1- tai 256 Gt UFS 4.0 -tallennustilaa

5G, LTE, Dual 5G SIM

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC

Kolmoistakakamera: 50 megapikselin pääkamera, F1.8, 85° kuvakulma, OIS, Dual Pixel AF 12 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2, 120° kuvakulma 10 megapikselin 3x-telekamera, f2.4, 36° kuvakulma, OIS

12 megapikselin etukamera, f2.2, 80° kuvakulma, PDAF

Akku & lataus: GS23: 3900 mAh akku, USB-C, 25 W pikalataus (50 % 30 min) , langaton lataus, Wireless PowerShare GS23+: 4700 mAh USB-C, 45 W pikalataus (65 % 30 min), langaton lataus, Wireless PowerShare

Android 13, One UI 5.1, neljä Android-versiopäivitystä, 5 vuotta tietoturvakorjauksia

Galaxy S23 -mallisto tulee Suomessa saataville 2. helmikuuta ja 16. helmikuuta asti tarjolla on lanseerauskampanja, jossa lähtöhinnalla saa pykälää suuremman muistivaihtoehdon. Galaxy S23:n 128 Gt:n versio maksaa 999 euroa ja 256 Gt:n versio 1049 euroa. Galaxy S23+:n suositushinnat ovat 1249 ja 1399 euroa (256 ja 512 Gt). Galaxy S23 Ultran suositushinnat ovat puolestaan 1449, 1649 ja 1899 euroa (256, 512 ja 1000 Gt). Hinnat ovat siis nousseet vastaaviin S22-malleihin nähden mallista ja muistiversiosta riippuen 50-200 euroa.

Lähde: Samsungin lehdistötiedote