Prosessorit perustuvat vanhaan tuttuun Raptor Lake Refresh -arkkitehtuuriin, mikä selittää Ultran puutteen nimessä.

Intel valmistelee CES 2025 -messuilla julkaistaviksi uusia Core Ultra 200 -sarjan prosessoreita. Niiden rinnalla markkinoille tulee myös edullisemmat Core 200H -sarjan prosessorit.

Intel on lipsauttanut omien verkkosivujensa kautta julki Core 200H -sarjan prosessorit, jotka perustuvat vanhempaan Ratpor Lake-H Refresh -arkkitehtuuriin. Prosessoreissa käytetään tuttuja Raptor Cove- ja Gracemont Enhanced -ytimiä sekä Xe-LP-arkkitehtuuriin perustuvaa 96 Execution Unit -yksikön GPU:ta.

Core 200H -mallistoon tulee kuulumaan yhteensä viisi mallia: Core 5 210H, 220H ja 240H, Core 7 250H ja Core 9 270H. Core 7- ja Core 9 -kaksikolla on kummallakin käytössään 6P- ja 8E-ydintä ja täysi 96 EU:n GPU, mutta Core 5 -puolella on monimutkaisempaa. Pohjimmainen malli 210H on varustettu 4P+4E-konfiguraation prosessorilla ja 48 EU:n GPU:lla, keskimmäinen 220H puolestaan 4P+8E-konfiguraation prosessorilla ja 80 EU:n GPU:lla ja ylimmäinen 240H taas 6P+4E-konfiguraatiolla ja 64 EU:n GPU:lla. Kaikille malleille yhteistä on 45 watin TDP-arvo.

Aiemmin uutisoidun vuodon mukaan valitettavasti vanhemmat arkkitehtuurit tulevat päätymään Core Ultra 2 -puolelle, sillä Arrow Lake-U:ksi kutsutut Core Ultra 200U -mobiiliprosessorit perustuvat ilmeisesti edelleen Core Ultra 100 -sarjasta tuttuun Meteor Lake -arkkitehtuuriin. Niiden ytimet saattavat olla tavalla tai toisella hieman viriteltyjä aiempaan nähden, mutta yksityiskohdat siitä ovat vielä hämärän peitossa.

Lähteet: Intel, momomo_us @ X