Acer varmisti Predator Orion 7000 -sarjan valmistietokoneillaan GeForce RTX 5080:stä löytyvän 16 ja GeForce RTX 5090:stä 32 Gt GDDR7-muistia.

NVIDIAn huhutaan julkistavan ensimmäiset tulevista Blackwell-arkkitehtuurin GeForce-näytönohjaimista CES 2025 -messuilla heti vuoden alussa. Nyt perinteisten huhupajojen ominaisuusarvonnan rinnalle on saatu ensimmäiset kunnon vuodot suoraan valmistajilta.

Acer valmistaa myös omia näytönohjaimiaan nykyään itse, mutta ei GeForce-piireillä varustettuina. Tämä ei estänyt yhtiötä olemasta varmistamassa tulevien GeForce RTX 5080- ja RTX 5090 -näytönohjainten ominaisuuksia. Yhtiön verkkosivuille on nimittäin lipsahtanut Acer Predator Orion 7000 -sarjan valmistietokoneita, joihin voi valita joko 16 Gt:n GDDR7-muistilla varustetun RTX 5080:n tai 32 Gt:n GDDR7-muistilla varustetun RTX 5090:n.

Omia GeForce-mallejaan valmistava Inno3D on puolestaan mennyt julkaisemaan CES 2025 -kiusoittelukuvan, jossa listataan tulevien GeForce-mallien ominaisuuksia. Listauksen mukaan luvassa on entistä kehittyneempiä DLSS-teknologioita, paranneltuja RT-ytimiä, tekoälyn hyödyntämistä peleissä ja neuraalirenderöintiominaisuuksia, tekoälyn parantamaa energiatehokkuutta ja paranneltua skaalausta pelien ulkopuolella, joiden lisäksi uutuuksien kehutaan kykenevän generatiivisen tekoälyn kiihdytykseen.

Inno3D on lisäksi varmistanut tulevansa julkistamaan tapahtumassa malleja lukuisiin eri sarjoihin. Luvassa on ainakin uudet iChill Frostbite-, iChill X3-, X3- ja Twin X2 -sarjoihin kuuluvat mallit sekä täysin uusi malli, jonka nimi on ainakin tässä vaiheessa ”White and Small Form Factor”.

Lähteet: VideoCardz (1), (2)