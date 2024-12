Kuluvalla viikolla on käsitelty oikeuskiistaa, jonka takana on takana Qualcommin Nuvia-kauppa vuodelta 2021.

Yhdysvaltalainen Qualcomm ja brittiläinen Arm ovat ryhtyneet jo useasti otsikoissa vilahtaneeseen oikeudenkäyntiin, joka kumpuaa vuoden 2021 yrityskaupoista, kun Qualcomm osti noin 1,4 miljardilla dollarilla mikroprosessoreita suunnitelleen Nuvian. Koska Nuvia on hyödyntänyt tuotesuunnittelussaan juuri Armin prosessoriarkkitehtuureja, katsoo Arm olevansa oikeutettu nykyistä suurempiin rojaltimaksuihin Qualcommilta, joka on puolestaan käyttänyt Nuvian prosessoriytimiä omissa Snapdragon X -sarjan prosessoreissaan. Arm väittää, että Qualcommin olisi pitänyt yrityskaupan yhteydessä neuvotella rojaltimaksut uudelleen Armin kanssa ja että se kärsii nykytilanteessa 50 miljoonan dollarin vuosittaiset tappiot menetettyjen rojaltimaksujen muodossa. Yhtiö myös vaatii, että kaikki Nuvian yrityskauppaa edeltäneet prosessorisuunnitelmat ”tuhotaan”, jotta Qualcomm ei voisi hyötyä niistä enempää.

Qualcomm taas on puolustautunut kertomalla, että sen lisenssisopimus kattaa täysin Nuvian suunnittelemien prosessoriytimien käytön omissa tuotteissaan, eikä lisäneuvotteluita siksi tarvittaisi. Lisäksi se syyttää Armia kyseenalaisesta kilpailemisesta omien asiakkaidensa kanssa – Armin liiketoiminta pohjautuu pitkälti lisenssimaksuihin asiakasyhtiöiltä, jotka hyödyntävät sen prosessoriarkkitehtuureja, mutta Qualcommin oikeudenkäynnissä esittämien asiakirjojen mukaan Arm olisi kaavaillut myös täysin omia, asiakasyhtiöiden kanssa kilpailevia prosessoreitaan. Armin myös kerrotaan lähettäneen tiedotteita useille Qualcommin asiakkaille – kuten Samsungille – joissa varoitetaan oikeuskiistan vaikutuksista Qualcommin yhteistyökumppaneiden liiketoiminnalle. Qualcomm on katsonut toiminnan tarkoitukselliseksi häirinnäksi. Yhtiöltä kerrotaan, että sen lopullisissa Snapdragon X -prosessoreiden Oryon-ytimissä on vain prosentin verran tai vähemmän alkuperäistä Armin suunnittelua.

