Phone (2):ta ei voi olla tunnistamatta Nothingin puhelimeksi ja suurimmat päivitykset näkyvitäkin vasta lähemmässä tarkastelussa.

OnePlussan perustajiin kuuluneen Carl Pein nykyinen yritys on kiusoitellut pitkin kevättä ja alkukesää tulevalla Nothing Phone (2) -älypuhelimellaan. Nyt kiusoittelu on loppu, sillä puhelin on julkaistu virallisesti.

Nothing Phone (2) sijoittuu edeltäjäänsä pykälää ylempään suorituskykyluokkaan heti terävimmän kärjen taakse ja käyttää nyt Snapdragon 8+ Gen 1 -järjestelmäpiiriä. Toinen merkittävä päivitys on puhelimessa käytettyjen materiaalien ja valmistuksen optimointi kestävän kehityksen suuntaan. Puhelimen keskirunko, painikkeet ja SIM-kelkka ovat täysin kierrätettyä alumiinia, piirilevyillä käytetään 100 % kierrätettyä tinaa ja pääpiirilevyllä 100 % kierrätettyjä kuparikalvoja. Lisäksi särmätyissä teräosissa käytetään 90 % kierrätettyä terästä ja jopa 80 % puhelimen muoviosista on valmistettu kierrätetystä ja biomuovista.

Phone (1):stäkin löytynyt Glyph LED-ilmoitusjärjestelmä on päivittynyt ja langattoman latauksen käämien ympäröivät LED-valonauha on katkottu kuuteen palaseen. Lisäksi kamerajärjestelmää ympäröivä LED-nauha on jaettu nyt kahtia. Useammat erilliset segmentit mahdollistaa Glyph-valaistuksen käyttämisen ilmoitusten lisäksi esimerkiksi ajastimen visualisointiin.

Nothing Phone (2):n tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat ja paino: 162,1 x 76,4 x 8,6 mm ja 201,2 grammaa

6,7” 2412×1080 LTPO OLED (10 bit, HDR10+, 1-120 Hz, 1600 nitin maks. kirkkaus)

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 -järjestelmäpiiri

Muisti ja tallennustila: 8 Gt / 128 Gt, 12 Gt / 256 Gt, 12 Gt / 512 Gt

5G SA/NSA (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 66, 71, 75, 77, 78), LTE, Dual SIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Glonass, BDS, Galileo, QZSS, NavIC

Kaksoistakakamera: 50 megapikselin laajakulma, f/1.9, 1/1,56” sensori, 1,0 µm pikselikoko, PDAF, OIS 50 megapikselin ultralaajakulma (114°), f/2,2, 1/2,76” sensori, 0,64 µm pikselikoko, AF

32 megapikselin etukamera, f/2.5, 1/2,74” sensori, 0,8 µm pikselikoko

4700 mAh akku, USB-C 2.0, 45W PD3.0 -pikalataus / QC4, 15W langaton lataus (5W käänteinen langaton lataus)

Android 13, Nothing OS 2 (3 vuoden Android-versiopäivitykset, 4 vuoden tietoturvapäivitykset)

Nothing Phone (2) on myynnissä valkoisena ja tumman harmaana. 8 / 128 Gt -mallin suositushinta on 679 euroa, 12 / 256 Gt -mallin 729 euroa ja 12 / 512 Gt -mallin 849 euroa. Suomessa Nothing tekee yhteistyötä Elisa Kulma -lippulaivaliikkeen kanssa, josta puhelimen ostamalla saa tarkentamattomia etuja ja tarjouksia niin kauan kuin tavaraa riittää. Puhelinten ennakkomyynti on jo alkanut ja ne saapuvat virallisesti kauppoihin 21. heinäkuuta eli ensi viikon perjantaina.

Lähde: Lehdistötiedote