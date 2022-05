Työpöytänäytönohjaimet tullaan julkaisemaan luvatusti toisella vuosineljänneksellä, mutta vain Kiinassa OEM-valmistajille.

Intelin toimitusjohtaja Pat Gelsinger totesi hiljattain yhtiön osavuosikatsauksessa, että työpöytäpuolen Arc-näytönohjaimet ovat edelleen aikataulussaan. Visual Compute Groupin johtajiin lukeutuva Lisa Pearce on nyt valottanut aikataulua lisää, eikä se lupaa hyvää näytönohjaimen ostohousuja sovittaville.

Pearce on julkaissut blogipostauksen, jossa hän vastaa kolmeen usein esitettyyn kysymykseen Arc-näytönohjaimista. Mobiiliversioiden kohdalla yhtiö on jo jäljessä suunnitelmiaan, vaikka Samsungin vain Koreassa aluksi julkaisema kannettava teknisesti täyttikin lupauksen julkaisusta ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Osa viivästyksistä menee yhtiön mukaan ohjelmisto- ja ajuripuolelle, mutta myös koronan aiheuttamat katkokset toimitusketjussa ovat olleet merkittävässä roolissa. Pearcen mukaan lisää on kuitenkin luvassa ja ensimmäiset muiden valmistajien kannettavat onkin jo ehditty esittelemään. Lisäksi Samsung on laajentanut kannettavansa saatavuutta. Arc A5- ja A7-sarjojen näytönohjaimia hän odottelee kannettaviin alkukesästä.

Suurin mielenkiinto kohdistuu kuitenkin työpöytäpuoleen, jolle luvattiin julkaisuaikatauluksi vuoden toinen neljännes. Pearcen mukaan tämä tuleekin toteutumaan, mutta vain Arc A3 -malleilla OEM-valmistajien ja muiden tietokoneita kokoavien tahojen kautta Kiinassa. Arc A3 -näytönohjaimet tulevat myös jälleenmyyntiin Kiinassa pian sen jälkeen, jonka jälkeen julkaisua laajennetaan muuhun maailmaan. Pearcen mukaan edullisimmista malleista aloittaminen nimenomaan Kiinassa käy järkeen, koska maassa on kova kysyntä nimenomaan edullisimmille malleille. Seuraava askel on A3-mallien tuominen laajemmille markkinoille.

Arc A5- ja A7-sarjojen erillisnäytönohjaimet saapuvat markkinoille niin ikään ensin OEM-valmistajilta ja muilta tietokoneita kokoavilta yrityksiltä. Niiden toimitukset on tarkoitus aloittaa jossain vaiheessa tulevan kesän aikana. Jälleenmyyntimarkkinoille näytönohjaimet saapuvat vasta sen jälkeen, eli luultavasti syksyn puolella. Tämä tullee myös aiheuttamaan jonkin verran päänvaivaa markkinoinnille, sillä siinä vaiheessa kulman takaa alkaa jo kuulumaan AMD:n ja NVIDIAn seuraavien sukupolvien askellus.

Netin keskustelupalstoilla on spekuloitu paljon muun muassa ajuriongelmista ja niiden aiheuttamista viivästyksistä. Pearcen kommenttien mukaan niissäkin on perää, mutta virallisemmin yhtiön aikataulu laahaa kuluttajia palvelevien päätösten vuoksi. Intel aikoo tuoda kaikki ajureiden optimoinnit käyttäjien hallittaviksi. Ensimmäisten optimointien hallintaa tukevien ajureiden julkaisun pitäisi tapahtua lähiviikkoina.

Lähde: Intel