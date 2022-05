Testissä MSI:n Radeon RX 6950 XT Gaming X Trio ja Asuksen ROG Strix Radeon RX 6750 XT OC.

AMD:n kevään 2022 päivitetyt Radeon RX 6×50 XT -sarjan näytönohjaimet saapuvat myyntiin tänään 10. toukokuuta ja saimme io-techin testiin heti tuoreeltaan kaksi suorituskykyisintä mallia eli 4k-pelaamiseen suunnatun 6950 XT:n ja 1440p-pelaamiseen tarkoitetun 6750 XT:n. Testissä on MSI:ltä Radeon RX 6950 XT Gaming X Trio- ja Asukselta ROG Strix Radeon RX 6750 XT OC -malli. Myöhemmin testiimme saapuu vielä Gigabyteltä Radeon RX 6650 XT Eagle -näytönohjain.

Kaikki uudet Radeon RX 6×50 XT -sarjan näytönohjaimet käyttävät täyttä Navi 2x -sarjan grafiikkapiiriä, joka on asetettu toimimaan aiempaa korkeammalla kellotaajuudella ja samalla GDDR6-muistit on päivitetty nopeammiksi. Käytännössä AMD on ylikellottanut aiemmin julkaistuista Radeon RX 6000 -sarjan XT-malleista viimeisetkin megahertsit irti ja nimennyt ne 6×50 XT -mallistoksi. 6950 XT ja 6750 XT tulevat myyntiin AMD:n omassa verkkokaupassa 1300 ja 650 euron hinnalla, mutta oletettavasti niiden saatavuus on hyvin rajallinen. 6650 XT on tulossa myyntiin ainoastaan näytönohjainvalmistajien suunnittelemina jälleenmyyjien kautta.

Proshop on jo listannut Radeon RX 6×50 XT -näytönohjaimet omilla sivuillaan ja näytönohjainvalmistajien 6950 XT-mallien hinnat alkavat 1650 eurosta, 6750 XT -mallien 800 eurosta ja 6650 XT -mallien 530 eurosta ylöspäin.

Lue io-techin testiartikkelit: