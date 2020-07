Uusien logojen on spekuloitu liittyvän Alder Lake -hybridiprosessoreihin, joissa käytetään Core- ja Atom-ytimiä.

Intel on valmistelemassa uusia logoja sekä tuotemerkkejä tulevaisuuden käyttöön. Tämä saattaa myös tietää uutta nimeämiskäytäntöä esimerkiksi Alder Lake -prosessoreille.

Tuttu Twitter-vuotaja momomo_us on löytänyt Intelin rekisteröimiä uusia tavaramerkkejä ja logoja Justitia-palvelun kautta, minkä lisäksi VideoCardz on kaivanut niitä esiin Yhdysvaltain patenttiviranomaisten arkistoista. Logot ovat huomattavan pelkistettyjä verrattuna yhtiön aiempaan linjaan. Toistaiseksi ei ole varmaa, tulevatko prosessoreiden uudet logot olemaan mustavalkoisia, vai onko kyse vain patenttihallinnon käytännöstä. Myös Justitia näyttää suurimman osan logoista mustavalkoisina ja kuvassa näkyvä Intel Inside -logo onkin poikkeus joukossa.

Itse logoja mielenkiintoisempaa on kuitenkin täysin uusi tuotemerkki, ”Evo powered by Core”. Logon muotokielen on spekuloitu viittaavan mahdollisesti juuri Alder Lake -hybridiarkkitehtuuriin, missä käytetään sekä Core-sarjan Golden Cove -ytimiä että Atom-sarjan Gracemont-ytimiä. Logon suurempi neliö viittaisi spekulaation mukaan Core-ytimiin ja pienempi Atom-ytimiin, mutta toisaalta sama muotokieli on käytössä myös uudessa Core-logossa ilman Evo-tekstiä. Toisaalta tällekin on helppo löytää selitys aiemmista vuodoista, joiden mukaan vain osa uusista Alder Lake -prosessoreista tulee hyödyntämään Atom-ytimiään, kun osassa ne on kytketty pois käytöstä. Mitään konkreettista spekulaatioiden tueksi ei luonnollisesti kuitenkaan vielä ole.

