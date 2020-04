Intelin 45 watin Comet Lake-H -sarjan tiedot vuotivat nettiin

Intelin 10. sukupolven H-sarjan lippulaivamalli Core i9-10980HK yltää uuden Thermal Velocity Boost -teknologian avulla parhaimmillaan 5,3 GHz:n kellotaajuudelle.

Intel-uutisoinnin keskiössä ovat viime aikoina pyörineet keväällä julkaistavat Comet Lake-S -työpöytäprosessorit. Yhtiöltä on kuitenkin tulossa uutta myös kannettavien puolelle, sillä 10. sukupolven Core -sarjaa tullaan laajentamaan uusilla Comet Lake-H -sarjan siruilla.

Argentiinassa ja muussa espanjankielisessä Etelä-Amerikassa vaikuttava HD Tecnología sivusto on nyt vuotanut kolme Intelin diaa, jotka paljastavat Comet Lake-H:n tekniset yksityiskohdat ja uudet ominaisuudet. Vaikka markkinoilla on jo Comet Lake-arkkitehtuuriin perustuvia vähävirtaisia prosessoreita, niistä uupuu joitain H- ja S-sarjoista löytyviä ominaisuuksia.

Intel on tuomassa Comet Lake-H -sarjaan työpöytäpuolen vuodoista tutuksi tulleen Thermal Velocity Boost -teknologian, joka mahdollistaa lämpötilojen sen salliessa vielä aiempaakin korkeammat Boost-kellotaajuudet. Sen siivittämänä kerroinlukoton 8-ytiminen lippulaivamalli Core i9-10980HK voi venyä 2,4 GHz:n peruskellotaajuudestaan aina 5,3 GHz:iin asti ainakin hetkellisesti. Thermal Velocity Boost -teknologia on käytössä kaikissa H-sarjan Core i7- ja i9-malleissa, mutta ei i5-sarjassa.

Intelin nimeämiskäytäntö uusille malleille on varsin erikoinen. 8-ytimisiä malleja on kaksi, Core i9-10980HK ja i7-10875H. Niiden erot löytyvätkin vain kellotaajuuksista ja kerroinlukosta. Core i7-10850H ja i7-10750H ovat kuitenkin vain 6-ytimisiä ja varustettu 16 sijasta 12 megatavun L3-välimuistilla. Core i5-10300H ja i5-1400H ovat neliytimisiä. Kaikki Comet Lake-H -prosessorit tukevat Hyper-Threading-SMT-teknologiaa ja niiden TDP-arvo on 45 wattia. Löydät mallien tekniset yksityiskohdat uutisen kuvagalleriasta.

