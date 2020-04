Vuodossa on mukana myös mielenkiintoiset testit, joissa Intelin 8., 9. ja 10. sukupolven prosessorit sekä Ryzen 9 3900X on asetettu vastakkain 4 GHz:n kellotaajuudella, neljällä ytimellä ja ilman SMT-teknologiaa.

Intel on julkaisemassa uudet 10. sukupolven Core-työpöytäprosessorit vielä kuluvan vuosineljänneksen aikana. Comet Lake-S -koodinimelliset prosessorit ovat olleet mukana jo monessa vuodossa, mutta nyt nettiin on vuotanut usean eri mallin sisältävä arvostelu tulevista prosessoreista.

HKEPC löysi alun perin SOHU-sivustolle 30.3 julkaistun artikkelin, jossa on testissä sivuston mukaan Core i7-10700, i5-10600K ES, i5-10500 ES ja i5-10400. Myös i7-10700 ja i5-10400 ovat Intel Confidental -merkittyjä sample-prosessoreita, mutta ne tunnistuvat nimen kera CPU-Z-ohjelmassa, toisin kuin varsinaiset Engineering Sample -versiot. Mielenkiintoisena yksityiskohtana CPU-Z:n mukaan prosessorikanta olisi 1159-pinninen, vaikka kyseessä on LGA 1200 -kanta. Kyse on todennäköisimmin joko julkaisemattoman prosessorin vääristä tiedoista, tai todellisuudessa käytössä oleva pinnimäärä vaikka itse kannassa niitä onkin enemmän. Huomio kiinnittyy lisäksi mielenkiintoiseen paketointiyksityiskohtaan: Core i5-10500 ES:n piirilevy on ohuempi kuin i7-10700:n.

Arvostelussa ovat testiohjelmina Cinebench R15 ja R20, CPU-Z, 3DMark Time Spyn ja Fire Strike Extremen prosessoritestit, AIDA64:n FPU-testejä sekä tunnistamattomaksi jäänyt testi. Suorituskykytesteissä ei valitettavasti ole mukana suoria verrokkeja, sillä testattujen mallien kellotaajuudet heittävät huomattavasti viime sukupolven ytimiltään vastaavien mallien kellotaajuuksista. Ainakin osassa testejä ES-merkityt mallit myös suoriutuivat selvästi heikommin, kuin niiden pitäisi.

Kenties testin mielenkiintoisin anti on kuitenkin erilliset testit, joissa Core i7-8700K, i9-9900K, i7-10700 ja Ryzen 9 3900X on kaikki asetettu toimimaan 4GHz:n kellotaajuudella, neljällä ytimellä ja ilman SMT-teknologiaa. Testeinä toimivat Cinebench R15, R20, CPU-Z sekä ilmeisesti kiinalainen Master Lu -shakkitesti. Tasakelloin, säikein ja ytimin ajetuissa testeissä Ryzen 9 3900X oli joukon nopein jokaisessa testissä, mutta Intelin prosessoreiden keskinäinen järjestys vaihteli. Esimerkiksi i7-10700 oli nopein Intel molemmissa Cinebench-testeissä sekä CPU-Z:ssa, mutta tippui selvällä erolla joukon hännille Master Lu -testissä.

