Samsung lopettaa LCD-paneeleiden valmistuksen

LCD-paneeleiden sijasta Samsung keskittyy jatkossa Quantum Dot OLED -paneeleiden valmistukseen ja QD-LED-teknologian viilaamiseen tuotantokäyttöön sopivaksi.

Suurin osa myytävistä näytöistä ja televisioista perustuu edelleen LCD-teknologiaan, vaikka OLED valtaakin alaa murunen kerrallaan. Pian OLED-paneeleiden suosio saattaa ottaa kuitenkin aimo harppauksen eteenpäin, ainakin mikäli se on Samsungista kiinni.

Samsung Displays on vielä toistaiseksi yksi maailman suurimmista LCD-paneelien valmistajista. Yhtiö valmistaa niitä käytettäväksi sekä näytöissä että televisioissa sekä Quantum Dot -teknologian kera (QLED) että ilman sitä. Nyt yhtiö on kuitenkin ilmoittanut, että se tulee lopettamaan LCD-paneeleiden tuotannon vielä tämän vuoden kuluessa. Täysin yllätyksenä päätös ei tule, sillä yhtiö ehti sulkemaan yhden neljästä LCD-tuotantolaitoksestaan jo viime vuonna ja ZDNetin mukaan nyt tuotantolinjoja on käytössä enää kaksi.

LCD-paneeleiden sijasta yhtiö aikoo keskittyä tulevaisuudessa Quantum Dot -teknologiaa hyödyntävien OLED-paneeleiden valmistukseen. Samsung kertoi jo aiemmin sijoittavansa QD-OLED-näyttöjen tuotantoon peräti 11 miljardia dollaria. Yhtiö aikoo AnandTechin mukaan muuntaa toisen Etelä-Korean LCD-tuotantolinjoista OLED-tuotantoon sopivaksi ja pidemmällä aikavälillä se aikoo perustaa kaksi uutta OLED-tuotantolinjaa.

Kaikki Samsungin munat eivät ole kuitenkaan QD-OLED-korissa, vaan yhtiö tekee aktiivisesti kehitystyötä Quatum Dot -teknologioiden parissa. Viime vuonna yhtiö paljasti tehneensä läpimurron Quantum Dot LED -teknologiassa (QD-LED) parantaakseen niiden tehokkuutta ja elinikää aina miljoonaan tuntiin asti. QD-LED-paneeleita ei kuitenkaan odoteta markkinoille ainakaan ennen vuotta 2025. Lisäksi yhtiö panostaa muun muassa The Wall -jättitelevisiossa käytetyn microLED-teknologian edelleenkehitykseen.

Lähteet: ZDNet, AnandTech