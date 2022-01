Intelin Alchemist DG2 -grafiikkapiirien viisi eri konfiguraatiota diavuodossa (Arc)

Vuotaneen dian mukaan DG2-512-piiristä julkaistaan kolme versiota ja huhujen mukaan vain kannettaviin menevästä DG2-128:sta kaksi versiota.

Intel on odotuksista huolimatta ollut varsin hiljaa tulevista Arc-erillisnäytönohjaimistaan. CES-messuilla käytännössä kerrottiin vain, että läppäreitä on tulossa, mutta odotetummista erilliskorteista ei juuri puhuttu.

Vuodoistaan tuttu HXL eli 9550pro on nyt twiitannut kuvan, joka vaikuttaisi olevan napattu Intelin diasta. Diassa käydään läpi kaikki viisi eri versiota DG2- eli Alchemist-sukupolven eri konfiguraatioista. Kuva varmentaa samalla lukuisia aiempia vuotoja piirien konfiguraatioista.

Lippulaivamalli eli SKU1 tulee dian perusteella odotetusti 512 Execution Unit -yksiköllä eli täydellä DG2-512-piirillä. Dian mukaan Intel on antamassa AIB-valmistajille hieman liikkumavaraa, sillä muistien nopeudet ovat vain suosituksia. SKU1:ssä on käytössä 16 Gt GDDR6-muistia, jonka nopeudeksi suositellaan 16 Gbps:n. 256-bittisellä muistiväylällä se tarkoittaa 512 Gt/s muistikaistaa. SKU1 pitää rakentaa joko 12-kerroksiselle Type3-piirilevylle tai Type4-piirilevylle.

SKU2 ja SKU3 perustuvat saman grafiikkapiirin leikattuihin versioihin. SKU2:ssa on käytössä 384 EU-yksikköä ja 192-bittiseksi leikattu muistiväylä. Muistia on leikatun väylän myötä 12 Gt ja sen nopeudeksi suositellaan niin ikään 16 Gbps, mikä tarkoittaa 384 Gt/s muistikaistaa. SKU3:ssa piiriä on leikattu entisestään ja käytössä on vain 256 EU-yksikköä ja 128-bittinen muistiväylä. Muistia on 8 Gt ja Intel suosittelee jälleen 16 Gbps:n muisteja, mitkä tuottaisivat 256 Gt/s muistikaistan. SKU2 tulee valmistaa 12-kerroksiselle Type3-piirilevylle, kun SKU3:lle piisaa 10-kerroksinen.

SKU4 ja SKU5 perustuvat pienempään DG2-128-siruun. Piirit ovat muilta ominaisuuksiltaan identtisiä, mutta SKU4:ssä on käytössä 128 ja SKU5:ssä 96 EU-yksikköä. Muistiväylä on 64-bittinen ja sen jatkeeksi tulee 4 Gt GDDR6-muistia, jonka nopeussuositus on maltillisemmat 14 Gbps ja odotettu kaista sen myötä 112 Gt/s. Piirilevyksi kummallekin riittää 8-kerroksinen Type3. SKU4 ja SKU5 ovat huhujen mukaan tulossa vain kannettaviin.

Lähde: HXL @ Twitter