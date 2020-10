Intelin Alder Lake-S -hybridiprosessori SiSoft Sandra -vuodossa

Tulokset vahvistavat jo aiemmin vuotaneen 8 tehoytimen ja 8 energiatehokkaan ytimen konfiguraation Intelin ensimmäisille 10 nm:n työpöytäprosessoreille.

Järeitä tehoytimiä ja energiatehokkaita ytimiä hyödyntävät big.LITTLE-prosessorit ovat arkipäivää mobiilipuolella, mutta PC-maailmassa niistä on saatu vasta hiljattain ensimaistiaiset Intelin Lakefieldin muodossa. Intelin Alder Lake -arkkitehtuuri aikoo kuitenkin tuoda periaatteen työpöydälle jo lähitulevaisuudessa.

Intelin Alder Lake -arkkitehtuuria odotetaan työpöydälle lähteistä riippuen ensi vuoden lopulla tai 2022 alkupuoliskolla. Se tulee yhdistämään samaan prosessoriin kahdeksan Core-sarjan Golden Cove -ydintä ja kahdeksan Atom-sarjan Graemont-ydintä, sekä oletettavasti Gen12-grafiikkaohjaimen. Se tulee olemaan myös Intelin ensimmäinen 10 nanometrin työpöytäprosessori.

Tuttu Twitter-vuotaja Tum Apisak on nyt löytänyt Alder Lake-S -prosessorilla ajettuja testituloksia SiSoft Sandran tulostietokannasta. Erikoisesti prosessorin ID-kentän mukaan siinä olisi 16 ydintä, jotka kykenevät suorittamaan 32 säiettä, vaikka todellisuudessa vain Core-sarjan ytimet on varustettu Hyper-threading-SMT-tuella. SiSoft Sandra tunnistaa kuitenkin toisessa tuloskentässä prosessorin kykenevän 24 samanaikaiseen säikeeseen, kuten kuuluukin. Ohjelmalla oli myös muita tunnistusongelmia. Sen mukaan esimerkiksi prosessorissa olisi L2-välimuistia 10 ytimelle, mikä ei luonnollisesti pidä paikkaansa. Päivitys: Intel käyttää Atom-sarjan arkkitehtuureissa neljän ytimen kesken jaettua L2-välimuistia, jolloin 10 erillistä L2-lohkoa on oikein kahdeksalle tehoytimelle ja kahdelle neljän Atom-ytimen ryppäälle.

Ensimmäisistä vuotaneista tuloksista ei kannata vetää johtopäätöksiä prosessoreiden todellisesta suorituskyvystä.

Lähteet: SiSoft Sandra, Tum Apisak @ Twitter