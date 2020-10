Apple julkistaa uudet iPhone 12 -älypuhelimet 13. lokakuuta

Medialle lähettämissä kutsuissaan Apple viittaa nopeuteen, mutta aiempien analyytikkolausuntojen valossa 120 hertsin näyttöjä ei vielä uusissa iPhoneissa nähdä.

Apple julkaisee uudet iPhone-mallistonsa yleensä syksyisin. Tänä vuonna julkistusta odotettiin perinteiseen tapaan jo syyskuussa, mutta näimmekin tuolloin vain uudet iPadit, Apple Watchit ja ensimmäistä kertaa historiassa uuden iOS-version ilman uutta älypuhelinta. Nyt Apple on kuitenkin varmistanut seuraavan julkistustilaisuuden tapahtuvan 13. lokakuuta ja uuden iPhone 12 -malliston julkaisua kyseisessä tilaisuudessa voi pitää käytännössä varmana.

Tilaisuus esitetään jo aiemmista tämän vuoden esityksistä tuttuun tapaan videona Applen kotisivuilla. Medialle lähetetyt kutsut alkavat sanoilla ”Hi, Speed”, jotka lausuttuna muistuttavat sanoja ”high speed”, eli vapaasti käännettynä nopea tai huippunopeus. Applen tilaisuuksille perinteiseen tapaan kutsu sisältääkin siis jonkinlaisen ennakkomaistiaisen tulevasta. Nopeuden mainostus voisi viitata korkean virkistystaajuuden näyttöjen saapumiseen Applen puhelimiin, mutta tämä on aiempien analyytikkolausuntojen valossa hieman epätodennäköistä. Kutsun kovat nopeudet voivatkin viitata verkkoyhteyksiin, joiden osalta uusien iPhonejen odotetaan tukevan nykyisin jo suhteellisen yleistyneitä 5G-yhteyksiä. Toisaalta nopeus voi viitata myös odotetusti puhelimista löytyvään A14-järjestelmäpiiriin ja sen tarjoamaan suorituskykyyn.

iPhone-malliston itsessään uskotan laajenevan vuodentakaiseen nähden. Aiempien perusmallin ja kahden pro-mallin kylkeen huhuissa on odoteltu 12-mallistoon kuuluvan myös 5,4-tuumaisella näytöllä varustettu 12 mini, joka sijoittuisi hinnaltaan malliston edullisimmaksi. Uuden pienemmän mallin myötä aiemmin malliston pienimmäksi sijoittuneen Pro-mallin näytön kokoa on odotettu kasvatettavan perusmallin tasolle 6,1 tuumaan. Hintojen on huhuttu alkavan 12 Minin 649 dollarista ja päättyvän suurimmalla tallennustilalla varustetun 12 Pro Maxin 1399 dollariin. Pro-mallien odotetaan saapuvan minimissään 128 gigatavun tallennustilalla minin ja perusmallin tyytyessä edelleen aiemmista vuosista tuttuun 64 gigatavun pohjamalliin.

Tilaisuutta voi seurata tuttuun tapaan Applen kotisivuilta 13. lokakuuta kello 20.00 Suomen aikaa.

Lähde: Apple, Twitter