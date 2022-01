Intelin CES-keynote vähäsanainen tulevista Arc-näytönohjaimista

Yhtiö on aloittanut Arc-näytönohjaimien toimitukset OEM-valmistajille kannettaviin ja pöytäkoneisiin.

Intel on aiemmin ilmoittanut julkaisevansa Xe-HPG-grafiikka-arkkitehtuuriin perustuvat Alchemist-koodinimelliset Arc-näytönohjaimensa tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä eli tammi-maaliskuussa. Yhtiö on kuitenkin ollut niukkasanainen tarkemmista yksityiskohdista, joten eilisessä CES 2022 -keynotessa odotettiin kerrottavan lisätietoa esimerkiksi ominaisuuksista tai suorituskyvystä. Valitettavasti aihe käsiteltiin nopeasti ja pintapuolisesti ilmoituksella, että Arc-näytönohjaimien toimitukset on aloitettu OEM-valmistajille ja tulossa on yli 50 kannettavaa ja pöytäkonetta suurimmilta valmistajilta. Intelin julkaisemassa diassa on esillä Alienwaren, Acerin, Intelin ja HP:n pöytäkoneet.

Alchemist-grafiikkapiirejä tulee markkinoille kaksi, joista toisessa on kaksi Render Sliceä eli 128 Xe-Corea ja toisessa kahdeksan Render Sliceä eli 512 Xe-Corea. Näistä ensimmäinen on käytössä kannettavissa tietokoneissa ja jälkimmäinen pöytäkoneissa. Alchemist-grafiikkapiirit valmistetaan TSMC:n N6-valmistusprosessilla.

Intelin CES-lehdistötiedotteen yhteydessä Arc-näytönohjaimien ominaisuuspuolelta mainittiin jo ennakkoon tiedossa olleet tuki rautapohjaiselle säteenseurannalle ja Xe Super Sampling eli tekoälyä hyödyntävälle skaalaimelle. Intel Deep Link -teknologia yhdistää prosessorin ja näytönohjaimen suorituskykyä. Esimerkkinä näytettiin DaVinci Resolvessa Deep Link Hyper Encode -ominaisuutta, joka hyödynsi videon enkoodauksessa prosessoriin integroitua grafiikkaohjainta ja erillisnäytönohjainta samanaikaisesti.

Lähde: Intel