OnePlussan viralliset paljastukset todistavat aiemmat vuodot monin osin paikkansa pitäneiksi.

OnePlussalla on ollut jo vuosia tapana paljastaa tulevista uutuustuotteistaan tiedonjyväsiä ennen varsinaista julkaisua. Tällä kertaa yritys on päättänyt julkistaa OnePlus 10 Pro -huippumallinsa pala kerrallaan viikon ajanjaksolla ennen Kiinassa 11. tammikuuta järjestettävää varsinaista lanseeraustilaisuutta, Ensin maanantain ja tiistain välisenä yönä yritys paljasti ensimmäiset viralliset kuvat laitteesta, joka paljastui jo aiemmin vuotokuvissa ja nyt viime yönä yritys julkisti laitteen keskeisimmät tekniset tiedot.

Julkaistut tekniset tiedot ei suoranaisesti sisällä mitään yllätyksiä, vaan uutuus tulee vastamaan ominaisuuksiltaan niin nykypäivän lippulaivojen odotuksia kuin myös sitä, mitä laitteelta on jo huhujen valossa odotettu. Suorituskyvystä huolehtii Qualcommin Snapdragon 8 Gen 1 -järjestelmäpiiri, jonka parina on vielä toistaiseksi määrittelemättömät määrät LPDDR5-muistia ja UFS 3.1 -tallennustilaa. Huhuissa RAM-muistimääräksi on odotettu 8 tai 12 gigatavua ja tallennustilaksi puolestaan 128 tai 256 gigatavua.

Kamerajärjestelmä on lukujen valossa viime vuodesta tuttu, eli käytössä on kolmen kameran järjestelmä 48:n, 50:n ja 8 megapikselin kameroilla. Mitä todennäköisimmin myös kameroiden muut tiedot ovat ainakin aiempien vuotojen mukaan viime vuodesta tutut, eli todennäköisesti kyseessä ovat 48 megapikselin pääkamera, 50 megapikselin ultralaajakulmakamera ja 8 megapikselin telekamera. Lisäksi tekniikkalistaus paljastaa puhelimessa olevan kaksi optista kuvanvakainta kuten edellisvuoden mallissakin.

Ominaisuuskattaus paljastaa myös aiempien huhujen pitävän paikkansa, eli OnePlus on luopumassa Warp Charge -nimestä pikalatauksessaan ja uutuus tulee käyttämään Oppon puhelimista tuttua SuperVOOC-pikalatausbrändiä. Samalla myös johdollinen maksimilatausnopeus on parantunut viime vuoden 65 watista 80 wattiin.

OnePlussan paljastaman tekniikkalistauksen mukaan puhelimen sisällä on yhä OxygenOS 12 -nimeä käyttävä käyttöjärjestelmä, mutta viime vuonna OnePlus kertoi OxygenOS:n ja Oppon ColorOS:n yhdistyvän yhdeksi uudeksi käyttöliittymäksi ja vuoden 2022 lippulaivapuhelimien olevan ensimmäisiä tuota käyttöliittymää käyttäviä laitteita. Näin ollen OnePlus 10 Pro voinee olla ensisilmäys siihen, mitä Oppon ja OnePlussan yhteiskäyttöliittymä tulee olemaan. Yritys kertoi kuitenkin aiemmin, että OxygenOS:n ja ColorOS:n lopullinen yhteensulautuma nähdään vasta loppuvuodesta Android 13 -versiopäivityksen yhteydessä.

Ulkonäön osalta OnePlussan omat paljastaukset eivät sisällä juuri uutta tietoa, sillä ulkonäkö vastaa aiempia vuotokuvia. OnePlussan viralliset kuvat paljastavat kuitenkin puhelimen kaksi värivaihtoehtoa – musta ja vihreä.

Puhelimen lanseeraustilaisuus Kiinassa on tammikuun 11. päivä, mutta ainakin vielä toistaiseksi vaikuttaa siltä, että OnePlus 10 Pron globaalia markkinoilletuloa voidaan joutua odottamaan pidempään.

Lähde: OnePlus