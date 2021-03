Intelin Core i7-11700K päätyi myyntiin ja käyttäjien testeihin ennakkoon

Ensimmäisten taatusti riippumattomien tahojen ajamien testien mukaan Core i7-11700K:n ja Ryzen 7 5800X:n suorituskyky on hyvin lähellä toisiaan.

Intelin 11. sukupolven Rocket Lake -koodinimelliset prosessorit saapuvat myyntiin tämän kuun lopulla. Euroopassa muutamat verkkokaupat ovat kuitenkin ehtineet jo myymään ensimmäisille asiakkaille uuden sukupolven Core i7-11700K -prosessoreita.

ComputerBasen että HardwareLuxxin keskustelufoorumeilla useampi käyttäjä on saanut ostettua Intelin uuden Core i7-11700K -prosessorin ennakkoon. Ainakin MindFactoryn ennakkoon myymät prosessorit ovat luonnollisesti päätyneet testattavaksi käyttäjien käsissä heti tuoreeltaan.

ComputerBase on kerännyt sen foorumikäyttäjiltä pitkän listan Cinebench R23 -tuloksia, joihin on saatu nyt myös ensimmäinen Core i7-11700K -tulos. DriveByFM-nimimerkin yksilö sai kaikilla ytimillään tuloksekseen 14 884 pistettä, mikä on aavistuksen yli Ryzen 7 5800X:n 14 812 pisteen referenssituloksen. Sivuston käyttäjien Ryzen 7 5800X tulokset heittelevät vakiona 14 404 pisteestä 15 874 pisteeseen. Yhdellä ytimellä i7-11700K:n tulos oli 1552 pistettä, mikä jää aavistuksen 5800X:n 1596 pisteen referenssituloksesta. Käyttäjien 5800X tulokset vaihtelivat yhdellä ytimellä vakiona 1483 pisteestä 1661 pisteeseen.

HardwareLuxxin puolella sivusto on puolestaan poiminut käyttäjien lähettämistä testituloksista vanhemman Cinebench R20:n lukemat. Core i7-11700K:n pistemääräksi napsuu yhdellä ytimellä 600 ja kaikilla ytimillä 5749 pistettä. Verrokiksi Ryzen 7 5800X:n tulokset ovat yhdellä ytimellä 622 ja kaikilla 6022 pistettä.

Lähteet: ComputerBase, HardwareLuxx