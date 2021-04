Intelin DG2-erillisnäytönohjaimen prototyyppi vuotojen kohteena (Xe-HPG)

Vuotokuvissa on nähtävissä kahden korttipaikan korkuinen, 6- ja 8-pinnisillä lisävirtaliittimillä varustettu prototyyppinäytönohjain.

Intel tulee julkaisemaan tämän vuoden aikana ensimmäiset varsinaiset erillisnäytönohjaimensa, vaikka DG1:stä tehtiinkin lopulta myös erilliskortteja. DG2-koodinimellä ainakin tässä vaiheessa tunnetut Xe-HPG-arkkitehtuuriin perustuvat näytönohjaimet tullaan valmistuttamaan näillä näkymin TSMC:n tuotantolinjoilla.

Jo aiemmin nettiin on vuotanut tietoa Intelin tulevan DG2-sarjan mahdollisista konfiguraatioista. Tällä hetkellä on vielä epäselvää, monestako erillisestä piiristä on todellisuudessa kyse, mutta joidenkin huhujen mukaan piirejä olisi kolme. Huippumallissa kerrotaan olevan 512 Execution Unit -yksikköä ja 256-bittinen muistiväylä, jonka jatkeena on 8 tai 16 Gt GDDR6-muistia.

Pykälää alempana on 384 EU-yksikön piiri, jonka tukena on 192-bittinen muistiohjain ja 6 tai 12 Gt GDDR6-muistia. Samaan siruun perustuvia piirejä olisivat myös 192 ja 256 EU-yksikön piirit, joissa muistikaista olisi kuristettu 128-bittiseksi ja sen myötä GDDR6-muistia olisi mallista riippuen 4 tai 8 Gt. Pahnan pohjimmaisina ovat vuotojen mukaan 128 EU-yksikön siruun perustuvat 96 ja 128 EU-yksikön mallit 64-bittiseksi väitetyllä muistiohjaimella.

Kyseenalaista huhupajan mainetta nauttiva Moore’s Law is Dead on saanut lisäksi nyt käsiinsä ensimmäisiä kuvia huippumalliksi väitetystä DG2-512-näytönohjaimesta. Kuvissa on nähtävissä kahdella kookkaalla aksiaalituulettimella ja alumiinirivastolla varustettu jäähdytysratkaisu, kahden korttipaikan korkeus ja 6 sekä 8-pinniset PCIe-lisävirtaliittimet. Lisävirtaliitinten perusteella näytönohjaimen TDP-arvo voisi olla teoriassa maksimissaan 300 wattia, mutta yleensä kyseinen liitinkonfiguraatio on 225 – 275 watin TDP:llä varustetuissa korteissa.

Lähde: Guru3D