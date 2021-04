Lenovolta uuden sukupolven Legion Phone Duel 2 -pelipuhelin

Legion Phone Duel 2 on varustettu muun muassa 144 hertsin näytöllä, Snapdragon 888 -järjestelmäpiirillä ja puhelimen kyljestä esiin hyppäävällä etukameralla.

Lenovo on julkaissut tänään toisen sukupolven 5G-pelipuhelimensa. Puhelimen suunnittelu pelikäyttöön näkyy selvästi useissa puhelimen yksityiskohdissa, kuten kyljen keskeltä virtanapin alta esiin nousevassa etukamerassa ja osoitettavassa RGB-valaistuksessa.

Lenovo Legion Phone Duel 2 on edestä päin kuin lähes mikä tahansa älypuhelin rungon sisään piilotetulla etukameralla, mutta takapuolella tilanne muuttuu selvästi. Advanced Technology Architecture 2.0 -suunnitelulla (ATA 2.0) puhelimen eniten lämpöä tuottavat komponentit on sijoitettu kaikki puhelimen keskivaiheille, jossa on koko takakannen halkaiseva parin sentin kohouma, joka piilottaa alleen paitsi kaksi tuuletinta, myös suurikokoisen höyrykammiojäähdyttimen. Ilmaa sisälle imevä tuuletin pyörii 12 500 RPM:n ja ulos puhaltava 15 000 RPM:n nopeudella ja yhtiön mukaan ulos puhallettava ilma on jopa 20 astetta ympäristöä kuumempaa.

Takakannen kohoumaan on sijoitettu eniten lämpöä tuottavien komponenttien lisäksi myös puhelimen takakamerat ja rungon sisälle piilotettu etukamera, joka nousee esiin virtanapin alta puhelimen toisesta kyljestä. Kohouman sijoittaminen keskelle antaa lisäksi puhelimelle peliohjainmaisemman tuntuman, jossa kummankin käden sormet asettuvat puhelimen takakannen matalampiin osiin keskiön kohouman jäädessä sormien väliin. Muita pelikäyttöön suunnittelun hedelmiä ovat esimerkiksi yhteensä kahdeksan virtuaalista painiketta: neljä ultraääneen perustuvaa olkapainiketta, kaksi kapasitiivista painiketta kohouman kummallakin sivulla ja kaksi paineen tunnistavaa painiketta itse päänäytön alla. Lisäksi puhelimessa on uusi Dual HaptiX -tärinämoottori, jonka erillisten moottoreiden kerrotaan tarjoavan ennennäkemättömän tarkkaa haptista palautetta.

Lenovo Legion Phone Duel 2:n tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 176 x 78,5 x 9,9 mm

Paino: 259 grammaa

6,92” AMOLED-näyttö, 2460 x 1080 (20,5:9), 144 Hz (720 Hz kosketus) PixelWorks i6 -näyttö-ohjain, välkyntävapaa DC-himmennys 800 nit (1300 piikkiarvo), HDR, 111,1 % DCI-P3-väriavaruus, Delta-E < 0,5, TÜV Low Blue Light -sertifikaatti

Qualcomm Snapdragon 888 5G -järjestelmäpiiri

12, 16 tai 18 Gt RAM-muistia

256 tai 512 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa

(A)GPS-, GLONASS-, Beidou- ja Galileo-paikannus, Wi-Fi 6, BlueTooth

Kaksoistakakamera: 64 megapikselin OmniVision OV64A (f/1.9, 1,0 µm pikselit, 7 linssin optiikka 16 megapikselin ultralaajakulmakamera (f/2.2, 123°, 1,0 µm pikselit)

Etukamera: 44 megapikselin Samsung GH1+ etukamera (f/2.0, 0,7 µm pikselit)

5500 mAh akku (2x 2750 mAh toteutus), maksimissaan 90 watin pikalataus, USB Type-C x20

Eteenpäin suunnatut stereokaiuttimet Dolby Atmos -tuella ja kaksoisvahvistimella

Android 11 (ZUI 12.5)

Lenovo Legion Phone Duel 2 tulee saataville Suomeen toukokuun puolivälin tienoilla. Puhelimen Suomen suositushinta on 12 / 256 Gt -konfiguraatiossa 799 euroa ja 16 / 512 Gt -konfiguraatiossa erillisen lataustelakan kera 999 euroa. Puhelinten mukana toimiteen 65 watin laturi.

Lähde: Lenovo