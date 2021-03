Intelin ennakkoon myyntiin eksynyt Core i7-11700K päätyi myös testisivustojen käsiin

AnandTechin testaama Core i7-11700K jättää paljon toivomisen varaa, sillä prosessori on monissa tilanteissa jopa edeltävien Intel-sukupolvien 8-ytimisiä malleja hitaampi.

Intel on tuomassa 11. sukupolven Core-työpöytäprosessorit myyntiin 30. päivä kuluvaa kuuta, jolloin myös tekniikkamediat saavat luvan julkaista omat Rocket Lake -testinsä. Prosessoreiden ennakkotilaukset ollaan kuitenkin avaamassa jo 16. päivä maaliskuuta, eli reilun viikon päästä ja kahta viikkoa ennen ensimmäistäkään virallista arvostelua.

Uutisoimme viime viikolla ainakin saksalaisen MindFactoryn myyneen jo reilusti ennakkoon ainakin 120 kappaleen erän tulevia Core i7-11700K -prosessoreita. Uutuuden saaneet käyttäjät julkaisivatkin nopeasti ensimmäisiä riippumattomia testejä esimerkiksi Cinebenchistä. Myös AnandTech hankki samoja teitä itselleen prosessorin ja julkaisi siitä ensimmäiset testit. Koska prosessori hankittiin jälleenmyyntikanavista eikä Inteliltä, ei salassapitosopimus koske sillä ajettuja testejä. Myös io-tech on hankkinut Saksasta prosessorin ja tulemme julkaisemaan siitä testiartikkelin ennen ennakkomyyntien aloitusta.

Suorituskyvyn ohella kenties yksi mielenkiintoisimmista kysymyksistä Rocket Lake -prosessoreiden tehonkulutus, kun 10 nanometrin prosessille suunnitellut ytimet on sovitettu vanhemmalle 14 nanometrin prosessille. AnandTechin testit ajanut Ian Cutress valitsi tehonkulutustesteihin yhden perinteisen hyötysovelluksen, yhden AVX2-laajennoksia hyödyntävän ja yhden AVX-512-laajennoksia hyödyntävän. Perinteistä kuormaa edustavalla Agisoft Photoscannilla prosessorin tehonkulutukseksi mitattiin korkeimmillaan 180 wattia, joskin suurimman osan testistä tehonkulutus pyöri 130 – 155 watin välimaastossa. AVX2-laajennoksia käyttävällä POV-Raylla tehonkulutus kasvoi noin 225 wattiin, mikä osuu aiempien sukupolvien i7-10700K:n (205 W) ja i9-9900KS:n (231W W) välimaastoon. AVX-512-kulutusta testattiin Intelin entisen HPC-ekspertin AnandTechin käyttöön suunnittelemalla 3D Particle Movement -sovelluksella, jossa kulutus nousi korkeimmillaan jopa liki 292 wattiin ja prosessorin lämpötila kävi säännöllisesti yli 100 asteessa.

Hyötyohjelmien suorituskyvyssä AnandTech on jakanut testinsä aihealueittain. Toimisto- ja tieteellisissä sovelluksissa tulokset vaihtelevat laidasta laitaan. Heikoimmillaan Core i7-11700K on AI Benchmark 0.1.2 Total -testissä, jossa se nettoaa 875 pistettä kun lähin kilpailija 10700K nappaa 1141 pistettä ja AMD:n Ryzen 7 5800X peräti 1796 pistettä. Prosessorin vahvuudet taas näkyvät parhaiten aiemmin mainitussa 3D Particle Movement -testissä, jossa se ainoana AVX-512-laajennoksia tukevana nappaa peräti 32 845 pistettä, kun nopeimmaksi kilpailijaksi osoittautunut Ryzen 7 5800X jää 5624 pisteseen. Samassa sovelluksessa ilman AVX-laajennoksia prosessorin suorituskyky on tasoissa 10700K:n kanssa mutta jää jälkeen AMD:n verrokeista. Toimistosovelluksissa 11700K:n suorituskyky ei riitä kilpailemaan Ryzenin kanssa. Photoscan-testissä se peittoaa kuitenkin 10700K:n ja 9900KS:n pienellä marginaalilla, kun GIMPissä 11700K:n tulos jää 9900KS:n ja 10700K:n väliin. Piin desimaaleja laskevassa yCruncherissa 11700K oli yhdellä ytimellä selkeästi joukon nopein 36,63 sekunnin ajalla, kun lähin kilpailija Ryzen 7 5800X vietti testissä aikaa 52,12 sekuntia. Kaikilla ytimillä tilanne kuitenkin kääntyy ja 5800X on koko joukon nopein 8 sekunnin tuloksellaan, kun 11700K:lla vierähti testissä 9,10 sekuntia.

AMD vei uhmakkain sanoin Inteliltä nopeimman peliprosessorin kruunun, eikä ainakaan Core i7-11700K anna lupaa odottaa kruunun siirtymistä takaisin Intelille. AnandTechin artikkelissa testattiin 11 peliä neljin eri asetuksin per peli. Useimmissa tapauksista asetukset olivat matalin resoluutio (600p-768p) ja matalimmat asetukset, 1440p ja matalimmat asetukset, 4K ja matalimmat asetukset sekä 1080p ja maksimiasetukset, mutta poikkeuksiakin löytyy kuten Final Fantasy XV:n 8K-testit. Kaikista näistä yhteensä 44 eri testistä Core i7-11700K vei nimiinsä vain kaksi: Gears Tactics 1080p maksimiasetuksilla ja Final Fantasy 14 4K minimiasetuksilla. Suurimmassa osassa testejä 11700K hävisi paitsi Ryzen 7 5800X:lle, myös vähintään toiselle aiempien sukupolvien Core-verrokeista eli i7-10700K:lle tai i9-9900KS:lle. Pelitesteissä käytettiin näytönohjaimena NVIDIAn GeForce RTX 2080 Ti:tä.

