OnePlus yhteistyöhön kameravalmistaja Hasselbladin kanssa – 9-mallisto julki 2 viikon päästä

Samalla OnePlus paljasti myös tulevien 9-sarjan puhelimiensa julkaisuajankohdan.

OnePlus on ilmoittanut tänään solmineensa kameroiden kehittämiseen liittyvän yhteistyön ruotsalaisen ammattitason kameravalmistaja Hasselbladin kanssa. Solmittu yhteistyö on kolmivuotinen ja se on jo käynnistynyt, koskien tulevia OnePlus 9 -sarjan älypuhelimia. Kamerakehitystyö tapahtuu neljässä eri tutkimuskeskuksessa, joista kaksi valokuvauslaboratoriota sijaitsevat Yhdysvalloissa ja Japanissa.

OnePlus kertoi aikomuksestaan sijoittaa 150 miljoonaa dollaria kameroiden kehityksen seuraavien kolmen vuoden aikana. Yhteistyön ensimmäisiä hedelmiä on uusi tarkempiin ja luonnollisempiin väreihin tähtäävä värikalibrointi, joka tulee olemaan käytössä Hasselblad Pro-kuvaustilassa. Kehityksen kohteena ovat myös mm. 140 asteen panoraamakamera, etukameran viiveettömän tarkennuksen mahdollistava T-linssitekniikka sekä reunavääristymät ultralaajakulmakamerasta eliminoiva freeform-linssitekniikka.

Samassa yhteydessä yritys ilmoitti uuden OnePlus 9 -mallistonsa julkaisuajankohdasta. Julkaisu tapahtuu 23. maaliskuuta kello 16 Suomen aikaa ja sitä voi seurata OnePlussan sivuilla. OnePlus paljasti 9-sarjan käyttävän Sonyn IMX789-kuvasensoria sekä edellä mainittua freeform-linssitekniikkaa. Olemme uutisoineet io-techissä OnePlus 9 -malleihin liittyvistä huhuista jo pariinkin otteeseen. Yrityksen odotetaan julkaisevan ainakin kolme eri malliversiota.

Lähde: OnePlus