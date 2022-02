Intelin järeämmän pään Arc-työpöytänäytönohjain vuotokuvissa

Vaikka CES-messuista odotettiin jonkinlaista tykitystä aiheesta, Intel oli varsin vähäsanainen koko Arc-näytönohjaimistaan, saati sitten niiden työpöytäversioista. Nyt nettiin on kuitenkin saatu jotain konkreettista myös niiden rintamalta.

VideoCardz on saanut haltuunsa kuvia Intelin omasta prototyyppi-työpöytänäytönohjaimesta. Kuvat on tiettävästi julkaistu alun perin Intelin GPU-puoleen keskittyvällä Discord-kanavalla. Näytönohjaimen tarkka malli ei käy tietenkään Engineering Sample -versiosta ilmi, mutta monta muuta yksityiskohtaa se paljastaa.

Kortin takapuolen kuvasta nähdään, että huomattavan suorakulmaisen grafiikkapiirin ympärillä on paikat kahdeksalle muistipiirille, mikä varmistaa DG2-512-grafiikkapiirin, mikäli sitä olisi joku muutoin kortin koon huomioiden epäillyt. Piirilevyn peräpäästä löytyy juotospaikat kahdelle 8-pinniselle PCIe-lisävirtaliittimelle, mutta ainakin tässä ES-versiossa käytössä on yksi 6- ja yksi 8-pinninen lisävirtaliitin.

Toistaiseksi nimettömän DG2-512-piiriä käyttävän Arc-näytönohjaimen piirilevy on selvästi lyhyempi, kuin sen jäähdytys. Jäähdytys muistuttaa vanhoja renderöintivuotoja ja pitkän alumiinirivaston päältä löytyy kaksi tuuletinta, jotka ovat liki koko muovikuorten levyiset halkaisijaltaan. Näytönohjaimen I/O-paneeli sisältää yhden HDMI- ja kolme DisplayPort-liitintä. DP-liitinten voidaan olettaa olevan 2.0-versiota, sillä Intel on varmistanut ainakin itse grafiikkapiirin tukevan niitä.

Päivitys: Tom’s Hardware on löytänyt twiitin, jossa unboxataan näytönohjain videolla.

Just fyi I have no idea where this is from. pic.twitter.com/QEJs7D7Tmb

— Ayxerious (@ayxerious) February 5, 2022