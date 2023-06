Intelin kahden sukupolven päässä häämöttävän Granite Rapidsin tarkoista mitoista ei ole varmuutta, mutta sen LGA 7529 -prosessorikannalla on arvioitu vuotokuvien perusteella olevan kokoa jopa noin 66 x 92,5 mm.

Intel päivitti viime kuussa palvelinpuolen roadmappiaan. Nyt nettiin on löytänyt tiensä myös ensimmäiset kuvat parin sukupolven päässä häämöttävästä Granite Rapids -prosessorista.

Granite Rapids on Intelin 6. sukupolven Xeon -prosessori, olettaen että nykyinen nimeämiskäytäntö pidetään yllä. Nykytietojen valossa Intel aikoo saada arkkitehtuurin prosessoreineen julkaistua vuoden 2024 aikana. Prosessorit tullaan valmistamaan Intel 3 -prosessilla.

Tuttu luottovuotaja YuuKi_AnS on saanut nyt käsiinsä ensimmäiset kuvat tulevasta Xeon-prosessorista, tarkemmin Granite Rapids-AP:sta. Kyse on LGA-7529 -kantaan sopivasta prosessorista, joka on miltä kantilta tahansa katsottuna massiivinen. Prosessorikannan kooksi on arvioitu noin 66 x 92,5 mm – käytännössä se on rakenteineen yhtä pitkä kuin DDR5-muistipaikat. Vaikka itse prosessori on pienempi, ei ero ole suuren suuri.

Granite Rapids tulee käyttämään uusia Redwood Cove -P-ytimiä, joiden lopullinen määrä on vielä lyömättä lukkoon, mutta joka tulee olemaan suurin piirtein 120 ytimen kulmilla. Yhtiön mukaan sen pitäisi tarjota parhaimmillaan noin kaksinkertaista suorituskykyä vielä julkaisemattomaan 64-ytimiseen Emerald Rapidsiin verrattuna. Prosessorin kanssa ei käytetä lainkaan varsinaista piirisarjaa (PCH, Platform Controller Hub) ja sen tukena on 12-kanavainen DDR5-muistiohjain, jonka odotetaan tukevan jopa DDR5-6400-nopeuksia, kunhan muistikampoja on vain yksi per kanava. Lisäksi se tukee Donahue Pass -Optane-muisteja, mutta ei aiempia Crow Pass -muisteja.

Prosessorilta lähtee kuusi x24 leveää UPI 2.0 -linkkiä prosessoreiden väliseen kommunikaatioon useamman prosessorin järjestelmissä. Lisälaitteille on tarjolla 96 PCI Express 5.0 -linjaa, joista 64 tukee myös CXL 2.0 -standardia. PCIe-käytössä linjat voidaan jakaa x2, x4, x8 ja x16 -konfiguraatioihin ja CXL-käytössä x4, x8 ja x16 -konfiguraatioihin.

Lähteet: YuuKi_AnS @ Twitter, VideoCardz