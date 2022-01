Alder Laket eivät ole missään vaiheessa tukeneet AVX-512-laajennoksia virallisesti niitä tukemattomien E-ydinten vuoksi, mutta poistamalla ne käytöstä tukea on voinut hyödyntää P-ytimillä.

Intelin kehittämä Advanced Vector Extensionsin eli AVX:n tuorein versio AVX-512 on hyvällä tahdollakin kuvailtuna sekamelska. Yksi laite tukee osaa AVX-512-laajennoksista, toinen toisia ja kolmas jotain niiden väliltä. Tiger Laken myötä ehti näyttää jo hetken siltä, että AVX:n tuorein inkarnaatio tulisi sekavuudestaan huolimatta myös kuluttajapuolelle, mutta Alder Lake jäädytti sen kehityksen heti alkuunsa.

Alder Lake -prosessoreissa P-ytimet tukevat teoriassa AVX-512-laajennoksia, mutta E-ytimet eivät. Tämän myötä prosessorit eivät virallisesti tue laajennoksia, mutta emolevyvalmistajat ovat löytäneet kiertoreittejä tuen käyttöönottamiseksi, kunhan E-ytimet kytketään pois käytöstä. Testeissä AVX-512-tuki on sovelluksesta riippuen joko suorituskykyä parantava tai matalampien kellotaajuuksien vuoksi heikentävä ominaisuus.

Nyt Igor’s Lab raportoi Intelin päättäneen poistaa AVX-512-tuen Alder Lake -prosessoreista kokonaan. Sivuston tietojen mukaan yhtiö on julkaissut prosessoreille uuden AVX-512-tuen poistavan mikrokoodipäivityksen ja sen myötä emolevyt tulevat saamaan BIOS-päivityksen, jossa tukea ei voida enää ottaa käyttöön E-ytimistä riippumatta ainakaan teoriatasolla. AVX-512-tuen estämisen lisäksi Intel rajoittaa Alder Laken AVX2-suorituskykyä rajoittamalla kertoimen 51:een (Core i9-12900K).

Vaikka Intelin virallinen linjaus on selvä, ovat sekä neuvokkaat harrastajat että emolevyvalmistajat ehtineet jo keksiä kiertokeinoja Intelin rajoituksille. Asuksen raportoidaan esimerkiksi lisänneen ROG Maximus -sarjan BIOSeihin option, jolla AVX2-kellotaajuus ei rajoitu kertoimelle 51, mutta se vaatii kellotaajuuden asettamisen jo BIOSissa. Mahdolliset ohjelmistopohjaiset kellotaajuuksien muuttamiset käyttöjärjestelmän puolella palauttavat kerroinrajoitukset voimaan.

AVX-512:n kohdalla rajoitusten kiertäminen on selvästi riskialttiimpaa, mikäli käyttäjä haluaa lisäksi hyötyä tuoreimpien BIOS-versioiden ominaisuuspäivityksistä. Harrastajat ovat Igor’s Labin mukaan onnistuneet luomaan muokattuja tuoreita BIOS-versioita, joissa Intelin uusi Alder Lake -mikrokoodi on korvattu vanhemmalla, jolla AVX-512:n käyttö onnistui edelleen. Toinen kiertotapa on käyttää vanhempia BIOS-versioita, mutta se tarkoittaa samalla BIOS-päivitysten muiden uudistusten unohtamista.

