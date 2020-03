Saimme Huaweilta kokeiltavaksi huhtikuussa myyntiin tulevan 2499 euron hintaisen taittuvanäyttöisen Mate Xs -puhelimen.

Huawei esitteli pari viikkoa sitten taittuvanäyttöisen Mate Xs -puhelimen, joka saapuu Suomessa myyntiin huhtikuussa. Mate Xs on päivitetty versio reilu vuosi sitten lanseeratusta Mate X:stä, mutta järjestelmäpiiri on päivitetty uudempaan Kirin 990:een, joka tuo mukanaan myös 5G-tuen. Lisäksi saranan fyysistä rakennetta ja näytön avausnappian on hieman viilattu. Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppasodasta ja Huawein bannista johtuen puhelimesta ei löydy lainkaan Googlen palveluita tai sovelluksia, vaan tarjolla on ainoastaan Huawein oma huomattavasti suppeampi Appgallery-sovelluskauppa.

Videolla käydään läpi Mate Xs avainominaisuudet ja tutustutaan taittuvan näytön toimintaan. Huawei ei ole kertonut, kuinka monta avausta se lupaa saranan kestävän, mutta kokeilimme itse avata sen 1000 kertaa.

Jos pidit videosta, käy tykkäämässä videosta ja tilaa io-techin YouTube-kanava, kiitos!

Katso video Youtubessa